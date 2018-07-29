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Lice'de öldürülen terörist gri listede çıktı
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 23 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin gri listede aranan "Aram Civan" kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 23 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin gri listede aranan "Aram Civan" kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İli Lice İlçesi Kijikbadem mevkiinde pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden Jandarma İç Güvenlik Timi tarafından 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat:00.25'de bir grup teröristle sağlanan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen 1 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubunun İçişleri Bakanlığı'nın gri renkli terörden arananlar listesinde bulunan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu Aram Civan kod adlı Osman Gülen isimli terörist olduğu tespit edilmiştir.
Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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