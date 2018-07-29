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Yüksekovalı gençler parkta kitap okudu

Üniversiteli öğrencilerle mezunlardan oluşan bir grup genç, ilçe merkezindeki parkta vatandaşlara dağıttıkları kitaplarla okuma etkinliği düzenledi.
29 Temmuz 2018 18:27
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Yüksekovalı gençler parkta kitap okudu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üniversiteli öğrencilerle mezunlardan oluşan bir grup genç, parkta vatandaşlarla birlikte kitap okudu.

Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen gençler, ilçe merkezindeki Avaşin Parkı'nda etkinlik düzenledi.

Parktaki vatandaşlara etkinliğin düzenlenme amacını anlatan gençler, daha sonra kitap dağıttı.

Yaklaşık bir saat süren kitap okuma etkinliğiyle ilgili açıklama yapan gençlerden Abdullah Bartın, ilçede kitap okuma oranının düşük olduğunu ifade etti.

Bu konuda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Bartın, şöyle konuştu:

"Vatandaşlara kitap okumayı sevdirmek için bu etkinliği yaptık. Böyle mekanlarda, açık havada arkadaşları kitap okumaya yönlendirerek hem öz güven aşılamak hem de kişileri daha bilinçli bireyler haline getirmek için proje başlattık. Amacımız, kişiyi kitaba teşvik etmek, kitabı sevdirebilmektir. Parkta oturan arkadaşlara kitap vererek aramıza katmaya çalıştık. Vatandaşlarla kitap okuma konusunda sohbet etmek istedik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Her çocuğun, her gencin, her anne babanın, her yaşlı amcanın elinde bir kitap görebilmeyi istiyoruz."
Anadolu Ajansı
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