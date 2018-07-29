1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı'ndan Giresun'daki olayla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun'da 82 yaşında Yusuf Topal'ın ölümü olayında polis çağıran doktorun da açığa alındığını açıkladı.
29 Temmuz 2018 18:32
Yazdır
Sağlık Bakanı'ndan Giresun'daki olayla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Giresun'da 82 yaşında Yusuf Topal'ın ölümü olayında polis çağıran doktorun da açığa alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Giresun'daki olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Giresun'daki müessif olay hepimizi derinden üzmüştür. Konuyla ilgili acil soruşturma başlatılmış, soruşturmanın selameti açısından olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır. Süreç yakın takibimdedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, acılı aileye baş sağlığı ve sabır dilerim" dedi.

-Olayın geçmişi-

Giresun'da eşine ilaç yazmayan aile hekimiyle tartışan ve doktorun 'beyaz kod' vermesi sonrası polis tarafından gözaltına alınırken geçirdiği kalp krizi sonrasında Yusuf Topal (82) hayatını kaybetti. Olaya karışan polisler hakkında 'adam öldürmeye sebebiyet vermek' suçundan soruşturma açıldı. Öte yandan ailenin şikayeti doğrultusunda doktor Ö.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

82 yaşındaki adama ters kelepçe takan 2 polis açığa alındı Bakan Soylu'dan o aileye telefon O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,658 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekli astsubaya sahte para gözaltısı
29 Temmuz 2018 19:52		 18 yaşındaki Semih'ten acı haber!
29 Temmuz 2018 19:42
Otel banyosunda düşen kadın hayatını kaybetti
29 Temmuz 2018 19:22		 Emekli polis memuru, kayınbiraderini öldürdü
29 Temmuz 2018 19:17
Resmi plakalı araç iş yerine daldı: 2 yaralı
29 Temmuz 2018 19:12		 Polis otosu, seyir halindeyken alev aldı
29 Temmuz 2018 18:57
11 yaşındaki çocuk televizyon izlerken başından vuruldu
29 Temmuz 2018 17:57		 Kayıp çocuk 6 saat sonra yaralı olarak bulundu
29 Temmuz 2018 17:47
Trabzon'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
29 Temmuz 2018 17:17		 Düğünden dönen minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
29 Temmuz 2018 15:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
İhraçlarla ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları
Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz
Sağlık Bakanlığı açıkladı... O hekim açığa alındı
17 yıl sonra teşkilattan bir isim müdür olarak atandı
O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz
Sadi Güven: Camiye giden yönetici istemediler
Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı
Hergün zencefil içti ölümden döndü
Hastanelerde jandarma dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
huzur veren insan 6
Algoritma 2
bana bir şeyhler oluyor 1
Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 2
beklemek 2
Kendi hayatının seyircisi olabilmek 1
beach 1
geldi yine tipini sevdiğim 1
programlama 2
en güzel an 6
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam