82 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili Valilikten açıklama

Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüne ilişkin Valilikten açıklama geldi.

Tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi sonucu polisler tarafından biber gazı sıkılarak ve zor kullanılarak gözaltına almak istediği 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın kalp krizi ile ölümü sonrası Giresun Valiliğinden olaya ilişkin ilk açıklama geldi. Üzücü bir olayın vuku bulduğunu belirtildiği açıklamada, "Hekimlerin şiddete maruz kalmaması hassasiyetiyle beraber merhumun sağlık durumu, yaşı ve şartlarının göz önünde bulundurularak müdahale edilmesi gerekirken olayın bu şekilde cereyan etmesi üzüntümüzü daha da arttırmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Merhum Yusuf Topal 23.07.2018 günü 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezine başvurmuş, çıkan tartışma sonucu Beyaz Kod verilerek, Polis davet edilmiştir. Sağlık Merkezinin içerisindeki tartışmanın dışarıda da devam etmesi sonucu maalesef hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek, üzüntü verici hadise vukuu bulmuştur. Hekimlerin şiddete maruz kalmaması hassasiyetiyle beraber merhumun sağlık durumu, yaşı ve şartlarının göz önünde bulundurularak müdahale edilmesi gerekirken olayın bu şekilde cereyan etmesi üzüntümüzü daha da arttırmıştır. İdari ve adli işlemler derhal başlatılmış, olayı izleyen gün ilk tespitler çerçevesinde Polis Memuru açığa alınmış, konunun soruşturulması için müfettiş talep edilmiştir.

Önleyici bir hizmetin böyle sonuçlanması tüm camiamızı üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyor, idari ve adli açıdan sorumluluklarımızı takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."