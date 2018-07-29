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Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'Haydarpaşa Garı' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "(Haydarpaşa Garı'nda arkeolojik kazılara başlandığına ilişkin iddialar) Haberlerde geçen tarihi kalıntılar söz konusu bağlantı yollarının yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkmış olup Haydarpaşa Gar binasının restorasyonuyla her hangi bir ilgisi yoktur"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, bazı basın yayın organlarında çıkan, "Restorasyon çalışmaları yapılan Haydarpaşa Garı'nda arkeolojik kazılara başlandı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Söğütlüçeşme-Haydarpaşa Garı arasındaki bağlantı yollarının, Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından yürütülen "Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi Projesi" kapsamına alındığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haberlerde geçen tarihi kalıntılar söz konusu bağlantı yollarının yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkmış olup Haydarpaşa Gar binasının restorasyonuyla her hangi bir ilgisi yoktur. Bakanlığımız AYGM tarafından çalışmanın yürütüldüğü söz konusu alan Haydarpaşa Kentsel ve Tarihi SİT Alanı kapsamında bulunmaktadır. Bu nedenle proje, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararları gereği İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmektedir."Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı
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