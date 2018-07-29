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Polis otosu, seyir halindeyken alev aldı
OSMANİYE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan polis otosundaki yangın, esnafın müdahalesiyle söndürüldü.
OSMANİYE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan polis otosundaki yangın, esnafın müdahalesiyle söndürüldü.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait 80 A 4828 plakalı polis otosu, Musa Şahin Bulvarı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde hareket halindeyken alev aldı. İçindeki iki polis, aracı yolun sağına park ederken, çevre esnaf, yangın tüpü ve su ile yangına müdahale etti. Yangın, büyümeden söndürülürken, araçta hasar meydana geldi.
Araç, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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