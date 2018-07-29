1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmandan sıcak hava uyarısı

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Sema Halhallı son günlerde artan hava sıcaklıklarına karşın uyarılarda bulunarak, "Sağlıklı kişileri bile etkileyen sıcak çarpması, beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabiliyor" dedi.
29 Temmuz 2018 19:07
Yazdır
Uzmandan sıcak hava uyarısı

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Dr. Sema Halhallı, yaz havalarının getirdiği sıcak havalar nedeniyle sıcak çarpması konusunda uyarılarda bulundu. Uzman Dr. Halhallı, "Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı ve elektrolit dengesi bozulduğu için su tüketimi artırılmalıdır" diye konuştu.

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Sema Halhallı sıcak çarpması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlıklı kişileri bile etkileyen sıcak çarpması, beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabilen aşırı sıcaklar, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastaları için daha büyük risk oluşturmaktadır.

Bu nedenle mümkünse 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak, çıkanların ise gölgede kalmaya özen göstermeleri gerekir. Şapka takmak, el, yüz, ense ve kolları su ile serinletmek gerekir. Eve gidince vücut ısısını dengelemek için ılık bir duşta faydalı olacaktır.

Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı ve elektrolit dengesi bozulduğu için su tüketimi artırılmalıdır. Sıvı kısıtlaması gerektiren bir hastalık yok ise günde 2 buçuk litre su tüketmek gerekir" dedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 678 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kimsenin aklına gelmez... Evdeki gizli tehlike
29 Temmuz 2018 15:40		 'Böcek sokmalarına dikkat edin'
29 Temmuz 2018 15:33
Hergün zencefil içti ölümden döndü
29 Temmuz 2018 12:36		 Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos'ta açılıyor
29 Temmuz 2018 07:05
'290 milyon kişi hepatitli olduğundan habersiz yaşıyor'
28 Temmuz 2018 23:24		 Ağır yara aldığı kalbi duran hasta hayata döndürüldü
28 Temmuz 2018 21:16
Diş hekimleri ve kuaförler Hepatit B hastalığı riski altında
27 Temmuz 2018 15:50		 Hepatit B ve D'ye 'aşı' kalkan oluyor
26 Temmuz 2018 23:31
Genç kızın karnından çıkan şey hayrete düşürdü
26 Temmuz 2018 22:48		 Hatalı cep kullanımı, ağrılara davetiye çıkarıyor
26 Temmuz 2018 10:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
İhraçlarla ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları
Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz
Sağlık Bakanlığı açıkladı... O hekim açığa alındı
17 yıl sonra teşkilattan bir isim müdür olarak atandı
O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz
Sadi Güven: Camiye giden yönetici istemediler
Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı
Hergün zencefil içti ölümden döndü
Hastanelerde jandarma dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
huzur veren insan 6
Algoritma 2
bana bir şeyhler oluyor 1
Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 2
beklemek 2
Kendi hayatının seyircisi olabilmek 1
beach 1
geldi yine tipini sevdiğim 1
programlama 2
en güzel an 6
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam