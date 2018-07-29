|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Resmi plakalı araç iş yerine daldı: 2 yaralı
Batman'da seyir halindeki yolcu minibüsüne çarpan resmi plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ahmet Arif Bulvarı ilçe otogarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 72 EE 067 plakalı resmi araç, minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan iş yerine girdi.
Kazada şans eseri ölen olmazken, yaralanan 2 kişi Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Bu haber 529 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI