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Otel banyosunda düşen kadın hayatını kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesine tatil için gelen bir kadın, otel odasındaki küvette kaplıca suyuna girmek isterken dengesini kaybedip düşerek öldü.
Manisa'nın Kula ilçesine tatil için gelen bir kadın, otel odasındaki küvette kaplıca suyuna girmek isterken dengesini kaybedip düşerek öldü.
Olay, Manisa'nın Kula ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte Emir Kaplıcalarına tatile giden 53 yaşındaki Ayşe Akkurt, kaldıkları pansiyon odasında bulunan küvette kaplıca suyuna girmek isterken, dengesini kaybederek suyun içine düştü. Suyun içine düşerken vücudunun çeşitli yerlerinde kırık meydana gelen Ayşe Akkurt, ailesi tarafından su içerisinde hareketsiz yatarken bulundu. Akkurt, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Akkurt'u cansız bedeni, kesin ölüm nedenini belirlenmesi için otopsiye gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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