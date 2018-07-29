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İmar Barışı, elektrik abone sayısını arttıracak

Ülke gündeminde yoğun bir şekilde yer alan İmar Barışı ile yapıların imar ve ruhsat sorunu çözülecek. Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar ile e-devlet üzerinden de başvuru yapılabilen Yapı Kayıt Belgesine başvuranların sayısı 2,5 milyonu aşmış durumda.
29 Temmuz 2018 19:27
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İmar Barışı, elektrik abone sayısını arttıracak

8 HAZİRAN'DA başlayan Yapı Kayıt Belgesi başvuruları, 31 Ekim'de son bulacak. Elektrik sektörüne de hareketlilik getiren uygulamayla imar mevzuatına aykırı yapı sahipleri, devletle barışarak yapılarını kayıt altına aldırdıktan sonra elektrik aboneliği için başvurabiliyorlar. Bu kapsamda, İmar Barışı'na en büyük ilginin gösterildiği illerden birisi olan Bursa'da başvuru sayısı 123 bin olarak ölçüldü.

E-DEVLETTEN YAPILIYOR

Yapı Kayıt Belgesi almak istenen yapılarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yapının 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilmiş olması. Bu tarihten sonra yapılan yapılar, Yapı Kayıt Belgesi alamayacaklar. Belge için müracaatların 31 Ekim'e kadar yapılması gerekirken, yapı kayıt bedelinin 31 Aralık'a kadar ödenmesi gerekiyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvuruyla Yapı Kayıt Belgesi alacak yapı sahipleri, daha sonra bölgesindeki elektrik dağıtım şirketiyle bağlantı anlaşması süreçlerini tamamlayarak, görevli tedarik şirketiyle perakende satış sözleşmesi imzalayabilecek.

İMAR BARIŞI'NA LİMAK ENERJİ'DEN ONLİNE HİZMET

İmar Barışı'nın devreye girmesiyle birlikte Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicileri, Limak Enerji'nin Online İşlem Merkezinden ya da 444 6 646 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden aboneliklerini gerçekleştirebilecekler. Tüketiciler, online işlem merkezi üzerinden bir tıkla abonelik hizmeti sunan Limak Enerji'nin www.limakuludag.com.tr sitesinden abonelik işlemlerini tamamlayabilecekler.

"DİJİTALLEŞEN ÇAĞIMIZDA, MÜŞTERİLERİMİZE HİZMETİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ŞİRKETİMİZİN BÜTÜN KAPILARINI DİJİTAL OLARAK AÇIYORUZ"

Yaklaşık 5 milyon kişiye hizmet verdiklerini dile getiren Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, binalarına Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin ilk olarak dağıtım şirketiyle bağlantı anlaşması yapmaları gerektiğini belirterek, "Bağlantı anlaşmasının ardından bizimle perakende satış sözleşmesi imzalanması ile birlikte elektrik aboneliği de başlamış olacak. Tüm bu süreçler için online işlem merkezimizde sunduğumuz müşteri dostu uygulamalar ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Dijitalleşen çağımızda, müşterilerimize hizmeti kolaylaştırmak için şirketimizin bütün kapılarını dijital olarak açıyoruz" dedi
İhlas Haber Ajansı
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