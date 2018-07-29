1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyanın inşaatında Türkiye'nin 'harcı' var

Çimento üretiminde Avrupa'da birinci sırada yer alan Türkiye'den, dünyanın yaklaşık 100 ülkesine yıllık 600 milyon dolar tutarında ürün gönderiliyor.
29 Temmuz 2018 19:32
Yazdır
Dünyanın inşaatında Türkiye'nin 'harcı' var

AA muhabirinin Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 54 entegre fabrika, 18 öğütme tesisinin faaliyet gösterdiği çimento sektörünün toplam cirosu 3 milyar doları buluyor.

Ülkedeki firmaların ürettiği çimento, ABD, Almanya, İspanya, Brezilya, Fransa, Güney Kore, Kanada, İsrail, Gana, Moritanya, Fildişi Sahili, Kolombiya ve Haiti'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 ülkeye ihraç ediliyor.

TÇMB Üst Yöneticisi İsmail Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise 4-5'inci sırada yer aldığını belirterek, sektörün yıllık yaklaşık 600 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını söyledi.

Çimento sektöründe ithalatın olmadığına işaret eden Bulut, ülkede 2017 yılında 81 milyon ton çimento üretildiğini ve bunun gelecek yıllarda daha da artacağını dile getirdi.

Türkiye'nin bu alandaki kapasitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden Bulut, "Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise 4-5'inci sırada. 10 milyon ton seviyelerinde

ihracatımız var. Yılda yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. En çok ihracat ABD, Suriye ve Güney Afrika ülkelerine yapılıyor." diye konuştu.

Bulut, çimento sektöründe 100 bin civarında doğrudan çalışan bulunduğunu bu rakamın da gelecek yıllarda artacağını söyledi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BU SEKTÖRÜN DİNAMOSU"

Çimento sektörünün çok hızlı büyüdüğünü belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kişi başı çimento tüketimi 850-900 kilogram civarında. Bu rakamın bin 100-bin 200 kilogram seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. 2025 yılına kadar yatırım yapmamıza gerek yok. Kentsel dönüşüm bu sektörün dinamosu. Sonuçta tüketime etki eden bir faktör. Kentsel dönüşümü destekliyoruz. Deprem etkisini minimize edeceği ve daha güvenli yapılar inşa edileceği için önemli buluyoruz. Bunun yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz."

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği olarak toplumun faydasına olacak 3-4 konu üzerinde çalıştıklarını anlatan Bulut, yaptıkları projelerin uygulanması amacıyla birçok kurum ve kuruluşla görüştüklerini ifade etti.

Trafik yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarabilmek için bölünmüş yollarda beton bariyer uygulaması yaptıklarının dile getiren Bulut, "Beton bariyerlerin uygulanması İngiltere ve İrlanda'da zorunlu. Bu uygulamayı yaparak kazalar yüzde 20 azaltılabilir. Karayolları Genel Müdürlüğü ile bu konu üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 386 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mersin'in Avrupa'ya olan ihracatı arttı
29 Temmuz 2018 19:37		 Kiev'den Kayseri'ye direkt uçuş başlatılacak
29 Temmuz 2018 17:27
EPDK'den 'ön ödemeli doğalgaz sayacı' açıklaması
29 Temmuz 2018 16:49		 Adana'da pamuğa dönüş başladı
29 Temmuz 2018 13:08
Türk zırhlısı Yörük'ten güç gösterisi
29 Temmuz 2018 11:29		 Palandöken: Susam üretimi teşvik edilmeli
29 Temmuz 2018 11:21
Bakan Varank duyurdu! Son testler başarıyla gerçekleşti
29 Temmuz 2018 09:50		 Kargu Afrin'de vurdu
29 Temmuz 2018 08:40
Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos'ta açılıyor
29 Temmuz 2018 07:05		 Elektrik ve doğalgaz Ar-Ge atağına kalktı
29 Temmuz 2018 06:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
İhraçlarla ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları
Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz
Sağlık Bakanlığı açıkladı... O hekim açığa alındı
17 yıl sonra teşkilattan bir isim müdür olarak atandı
O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz
Sadi Güven: Camiye giden yönetici istemediler
Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı
Hergün zencefil içti ölümden döndü
Hastanelerde jandarma dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
huzur veren insan 6
Algoritma 2
bana bir şeyhler oluyor 1
Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 2
beklemek 2
Kendi hayatının seyircisi olabilmek 1
beach 1
geldi yine tipini sevdiğim 1
programlama 2
en güzel an 6
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam