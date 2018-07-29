1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adanalı ikiz müzisyenler bir ilki başardı

Adanalı 15 yaşındaki müzisyen ikiz kardeşler Zeynep ve Bahar Yargı, Rusya'daki Çaykovski Konservatuarı'nın lise kısmına seçilerek büyük bir başarıya imza attı.
29 Temmuz 2018 19:47
Yazdır
Adanalı ikiz müzisyenler bir ilki başardı

Küçük yaşta enstrüman çalmaya başlayan ikiz kardeşler, gerek yurtdışında gerekse yurt içinde birçok etkinlik ve yarışmada birincilik kazandı. Şu an, Moskova Çaykovski Konservatuarı'nın lise kısmında müzik eğitimini sürdüren Yargı kardeşler bu okulun sınavlarını kazanan ve okula devam etme başarısını gösteren ilk Türk çocukları oldu. Zeynep Yargı, geçen sene Moskova'da gerçekleşen 29 Ekim resepsiyonunda Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün isteğiyle piyanoyla İstiklal Marşı ve Rus Milli Marşı'nı çaldı. Gösteriyi Türk ve Rus bürokratlar ilgiyle izledi.

5 yaşından beri piyano çaldığını belirten Zeynep Yargı, "Piyano benim evdeki ilk enstrümanım. Piyanoya başlamamın sebebi ise annem ve babamdır. Piyano olmadan yaşayamam diye düşünüyorum. Kız kardeşimin keman çalması da beni çok mutlu ediyor. İkimizin bir bütün olduğunu düşünmek güzel bir duygu. Bahar piyano çalsaydı böyle düşünmeyebilirdim. Fakat kemanla piyano mükemmel uyuyor" diye konuştu.

BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ

Keman çalarak kendisini çok daha iyi ifade edebildiğini dile getiren Bahar Yargı ise "Keman çalmaya 5 yaşında başladım. Müzik kendini ifade etmek demektir. Kardeşimle birbirimizin eksiklerini tamamladığımızı düşünüyorum bu da beni çok mutlu ediyor. Rusya özellikle müzik açısından çok verimli bir ülke. Fakat fark ettim ki, burada Türk Klasik Müzik bestecileri pek tanınmıyor. Benim hedefim onların eserlerini Rusya'da ve tüm dünyada tanıtmak" dedi.

AİLECE RUSYA'YA TAŞINDIK

Sağlık sektöründe çalışan İkiz kardeşlerin babası Birol Yargı ise küçük yaştan itibaren çocuklarının müzik kariyeri için destek olduklarını ve çocuklarının eğitimlerinin sağlıklı ilerlemesi için Rusya'ya taşındıklarını belirtti. Yargı, yurt dışındaki eğitim masrafları için devletten destek beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Biz ebeveyn olarak çocuklarımıza destek vermemiz gerektiğini anladık. Müzik için uygun ekosistemde büyümeleri gerektiğine inandık ve buna göre davrandık. Kızlarım, 2017'de dünyadaki genç yeteneklerin sahne aldığı uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil ettiler. Daha sonra Çaykovski Okulu'nun sınavlarına davet edildiler ve sınavı kazandılar. Biz de kızlarımızla birlikte Moskova'ya taşınmak durumunda kaldık. Çünkü yaşları çok küçük ve tek başlarına idare edemezler. Ancak doktora veya lisans öğrencilerine maddi destek var fakat ortaöğretim seviyesine bu destek sunulmuyor. Harika Çocuk Yasası diye bir kanun var. İdil Biret'in, Suna Kan'ın, Gülsüm Onay'ın bu yasa sayesinde yurtdışında okuduklarını biliyoruz. Halen yürürlükte olan bir yasa. Bu konuda çabalarımız var ama sonuç alamıyoruz. Eğitim çok masraflı ve kendi imkanlarımız yeterli olmuyor. Bu konuda yetkililerden destek istiyoruz."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 691 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vatandaşlara 'Kurban' uyarısı
29 Temmuz 2018 18:22		 Şiddet gören gelin için tüm birimler seferber oldu
29 Temmuz 2018 17:37
Papaz Brunson'un eşi günler sonra evden çıktı
29 Temmuz 2018 17:32		 Düğünlerine belediye otobüsü ile gittiler
29 Temmuz 2018 17:09
Didim'de sıcak hava sahilleri doldurdu
29 Temmuz 2018 16:53		 Kadınlar boyasız göçük tamirine el attı
29 Temmuz 2018 16:37
Edirneli çocukların yüzü tatil kitabıyla güldü
29 Temmuz 2018 16:32		 İstanbul yollarında başörtülü bir kaptan
29 Temmuz 2018 16:22
Belediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdi
29 Temmuz 2018 16:00		 Ayvalık'tan Yunanistan'a vize başvurularına ilgi arttı
29 Temmuz 2018 15:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
İhraçlarla ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları
Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz
Sağlık Bakanlığı açıkladı... O hekim açığa alındı
17 yıl sonra teşkilattan bir isim müdür olarak atandı
O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz
Sadi Güven: Camiye giden yönetici istemediler
Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı
Hergün zencefil içti ölümden döndü
Hastanelerde jandarma dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
huzur veren insan 6
Algoritma 2
bana bir şeyhler oluyor 1
Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 2
beklemek 2
Kendi hayatının seyircisi olabilmek 1
beach 1
geldi yine tipini sevdiğim 1
programlama 2
en güzel an 6
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam