|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Emekli astsubaya sahte para gözaltısı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, büfe işletmecisi, emekli astsubay Y.T.'nin 200 TL'lik sahte para verdiğini anlamasına üzerine polise ihbarda bulundu. Polis emekli astsubayı gözaltına aldı.
Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde büfeden alışveriş yapmaya gelen emekli astsubay Y.T., işletmeciye 200 TL'lik banknot verdi.
Paranın sahte olduğunu anlayan işletmeci, polise ihbarda bulunurken, olay yerine gelen polisler Y.T.'nin kiralık olduğu öğrenilen aracında da arama yaptı.
Yapılan aramada araçta 45 sikke, ajanda içerisinde kroki ve notlar bulan polis, Y.T.'yi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu-Parada Sahtecilik suçundan gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.
Bu haber 1,058 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI