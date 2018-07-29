|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Mehmet Ekin'in (57) kullandığı 45 TG 540 plakalı motosiklet, Irlamaz Çayı yakınlarında karşı yönden gelen A.K. idaresindeki 35 AF 2943 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Ekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Ekin'in Turgutlu'daki bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
Bu haber 10,852 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI