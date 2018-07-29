Lise öğrencisi serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde ağabeyi ve yengesi ile serinlemek için denize giren S.C. bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesine bağlı ekipler yaklaşık 2 saat boyunca kaybolan genci bulmak için arama çalışması yaptı. Çalışmaları izleyen gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Haber takibi için olay yerinde bulunan Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğünde görevli muhabir İlyas Gün de polis ekiplerinin suda arama çalışmalarına drone ile destek verdi. Kaybolan genci bulmak için drone görüntülerinden yararlanılarak havadan da arama yapıldı.

Gencin cesedi bir süre sonra kaybolduğu yerden su yüzeyine çıktı. Dalgıçlar ve vatandaşlar tarafından kıyıya taşınan ceset otopsi yapılmak üzere 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel hastaneye götürüldü.