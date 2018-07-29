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Silahlı soygunda kişi başına 1.5 lira düştü

Sultangazi'de soygun için girdikleri lokantada kasa olmayınca çekmecedeki 6 lira bozuk parayı alan 4 soyguncu kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
29 Temmuz 2018 21:13
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Silahlı soygunda kişi başına 1.5 lira düştü

Olay,15 Temmuz'da Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Gece saat 02.40 sıralarında balık lokantasına gelen 4 kişi bir süre içeriyi gözetledi. Lokantanın kapalı olduğunu gören hırsızlar güvenlik kameraların kablosunu makasla keserek etkisiz hale getirdi.

Lokantanın kapısını levye ile kırarak içeriye giren hırsızlar bir süre etrafı kolaçan etti.

Yüzlerini tişörtleriyle kapatan soyguncular kasayı bulamayınca masanın alt çekmesini açarak tabağın içerisindeki bozuk altı lirayı alarak kaçtı. Balık lokantasının içindeki güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Polis güvenlik kamerasına yansıyan kişileri arıyor.


İstanbul'da silahlı soygun!
DHA
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