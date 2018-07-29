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'Biri 'küstüm oynamıyorum' diyor, diğeri koltuğa yapışmış'

Sarıeroğlu'dan muhalefete: "Biri 'küstüm oynamıyorum' diyor, diğeri koltuğa yapışmış"
29 Temmuz 2018 21:18
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'Biri 'küstüm oynamıyorum' diyor, diğeri koltuğa yapışmış'

AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu muhalefete yüklenerek, "Birinin genel başkanı 'küstüm oynamıyorum' dedi, görüyorsunuz olanları. Diğer tarafında koltuğa yapışmış durumda sahadan gelen taleplere kulağını tıkamış durumda" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın 89. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, "El ele vereceğiz bizler teşkilatının her kademesinde görev yapan teşkilat mensubu kardeşlerimizle beraber, gece gündüz demeden çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayıp her bir vatandaşımıza ulaşacağız ve Adana'yı AK kadroların, AK hizmetleriyle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise seçim sonrasında güçlü ve bilimsel değerlendirmeleri yapan partinin AK Parti olduğuna vurgu yaparak, muhalefete yüklendi. Sarıeroğlu, "Birinin genel başkanı 'küstüm oynamıyorum' dedi, görüyorsunuz olanları. Diğer tarafında koltuğa yapışmış durumda sahadan gelen taleplere kulağını tıkamış durumda. Şu an AK Parti olarak seçime odaklanmış durumdayız. Kurumsal yapılarımızla, teşkilatlarımızla inşallah bilimsel çalışmalarımızı yaparak, milletimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerine kulak vererek en güzel çalışmaları merkezimiz yapacaktır" diye konuştu.

Yeni hükümet sistemiyle Türkiye'yi şaha kaldıracaklarının sözünü verdiklerinin altını çizen Sarıeroğlu, "Kabinemiz, yasama içerisindeki yapı buna göre dizayn edilmiş durumda. İnşallah 18'inde de partimiz olarak büyük kongremizi yapacağız. Orada da kadrolarımızda yenileşme, Cumhurbaşkanımızın takdiriyle gerçekleşecek. AK Parti ailesi olarak kongremizden sonra Türkiye olarak güçlü ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Yerel seçimlere Adana olarak güçlü şekilde hazırlanacaklarını dile getiren Sarıeroğlu, hiçbir seçime hazırlıksız yakalanma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Her zaman yeniden seçim varmış gibi ertesi günden çalışmalarını sürdüren bir partiyiz. Bu geleneğimiz geçmişten bugüne sürmüştür. Aynı şekilde Adana'da da seçim bitti, ertesi günden itibaren çalışmalarımıza var gücümüzle devam ettik" şeklinde konuştu.

Sarıeroğlu ayrıca yeni hükümet sisteminin avantajına da değinerek, verdikleri sözleri çok hızlı bir şekilde yerine getirdiklerini kaydetti.

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın 89. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Ahmet Zembilci, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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