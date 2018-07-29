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Giresun Vali Vekili Topal'ın ailesine taziye ziyareti

Giresun Vali Vekili Metin Maytalman, polis tarafından gözaltına alınmak istenirken çıkan arbedede fenalaşarak hayatını kaybeden 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
29 Temmuz 2018 21:33
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Giresun Vali Vekili Topal'ın ailesine taziye ziyareti

Giresun Vali Vekili Metin Maytalman, polis tarafından gözaltına alınmak istenirken çıkan arbedede fenalaşarak hayatını kaybeden 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Maytalman, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ünal Özek ile Topal'ın, Gemilerçekeği Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek ailesi ile görüştü.

Ziyarette, Maytalman, olaya karışan şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldığını, sorumluların açığa alındığını bildirdi.

- Olay

Yusuf Topal, 24 Temmuz'da eşine ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurdu. Topal ile olumsuz yanıt aldığı doktor Ö.Y. arasında tartışma çıktı. Topal, doktorun "beyaz kod" talebiyle polis tarafından gözaltına alınmak istendi.

Gözaltı işlemi sırasındaki arbedede fenalık geçiren Topal, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Topal'ın yakınları, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak polisler hakkında şikayetçi oldu. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polisler, Giresun Valiliğince açığa alındı.

Sağlık Bakanlığı da söz konusu hekimin açığa alındığını duyurdu.
Anadolu Ajansı
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