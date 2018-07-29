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19. POMEM aday memur sınav sonuçları açıklandı
Polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçları açıklandı.
Polis Akademisi'nden yapılan resmi açıklamaya göre; Polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçları açıklandı.
19/2.Dönem ve 19/1-1.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 25-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçları için;TIKLAYINIZ
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