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'Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim'

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisindeki muhaliflere çağrıda bulunarak, "500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00'da NOTER'lere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim kenara" dedi.
29 Temmuz 2018 21:43
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'Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim'

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Hepimiz seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. YSK'nın bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı.

Bana 'sıradan biri' diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı.

Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar. Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar?

Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak.

Kadınlara sesleniyorum; yüzde 33 kadın kotası var. Ama kadın milletvekili oranı yüzde 12, CHP kendi Anayasası'na uymuyor.

Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın bir işe yaramaz.

Yeni bir kişi, yeni bir yönetim anlayışı, yeni bir kadro olmalıdır.

Bir kişi sandıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olmalı. Sandık görevlilerin bir statüsü olmalı. Bu 3 ayda olacak iş değil. Şimdiden yapılmalı. 1250 delegemiz bu akşam şuna karar verecek; 'bizim hedefimizi Türkiye'yi mi, yoksa CHP'yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy'ü yönetmek mi yoksa Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanmak mı?

Herkes gözünü Çankaya'ya, Konak'a, Beşiktaş'a, Narlıdere'ye dikmiş.

Antidemokratik tüzük maddelerinin hepsini kaldıracağız.

AKP'nin tüzüğü ile CHP'nin tüzüğü aynı.

9 Eylül günü 1 milyon genç üye kampanyasını başlatacağız.

9 seçimdir aynı şeyi yapıp, farklı sonuç alamayız.

Bu gidişle Mart'ta kamyon duvara çarpacak. 8-9 ay zamanımız var. Bana 'yerel seçime kadar bekle, sonra CHP Genel Başkanı' olursun diyorlar. Ortada bir yaralı var. Buna serum takalım diyorum. Bunu tedavi edebiliriz, zamanımız var.

İmza vermeyen delegeleri notere davet ediyorum, kurultay yapmaya mecburuz.

Koltuk derdinde değilim. Türkiye'nin, CHP'nin önündeki engelleri söylüyorum.

Millete CHP'nin başını eğdirmedim.

51 günde yüzde 30 barajını geçtik.

"Yerel seçimler var kurultay yapılmaz" diyorlar, İyi Parti, Ak Parti yapıyor, biz neden yapmıyoruz? 500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00'da NOTER'lere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim kenara. 50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz, varın siz düşünün. Yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum.

Yapabileceğimize inanıyorum. Türkiye'nin kaderi 1250 delegenin vicdanına bağlı.

Sokağa soralım, değişimi gerçekleştirelim mi?

Bilgiler Genel Merkezde olduğu için onların açıklama yapması gerekir.

Genel Başkan olursam da Cumhurbaşkanı adayı olacağım.
Memurlar.Net
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