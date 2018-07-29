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EGM, şehit polis memuru için taziye mesajı yayımladı
Şehidimiz Polis Memuru Harun ŞAHİN için Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal UZUNKAYA tarafından taziye mesajı yayınlanmıştır.
Şehidimiz Polis Memuru Harun ŞAHİN için Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal UZUNKAYA tarafından taziye mesajı yayınlanmıştır.
Teşkilatımız mensuplarından Polis Memuru Harun Şahin il dışı görevlendirme ile Çankırı İlinde güzergahta görevli iken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur.
Aziz Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.
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