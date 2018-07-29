1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Başarı asla bizi şımarıklığa, bir boşluğa sürüklemedi'

AK Parti Genel Başkan Yardımıcısı Çiğdem Karaaslan: - "Başarı asla bizi şımarıklığa, asla bizi bir boşluğa sürüklemedi. Aksine bu başarı çıtasını öyle yükselttik ki, bu çıtanın altında aldığımız her bir oyun nedeni, niçini ve sonuçlarını araştırmaya gerek duyduk"
29 Temmuz 2018 21:58
Yazdır
'Başarı asla bizi şımarıklığa, bir boşluğa sürüklemedi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Başarı asla bizi şımarıklığa, asla bizi bir boşluğa sürüklemedi. Aksine bu başarı çıtasını öyle yükselttik ki, bu çıtanın altında aldığımız her bir oyun nedeni, niçini ve sonuçlarını araştırmaya gerek duyduk." dedi.

Karaaslan, partisinin Atakum ilçe Danışma Kurulunda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de dev projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Adaleti çok önemsediklerine işaret eden Karaaslan, partilerinin adında da olan "adelet" ve "kalkınma"nın kendileri için çok önemli iki ilke olduğuna vurgu yaptı.

Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu kavramın adalet olduğunun altını çizen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu kavram yine adalet ve yine adalet. Bizim bu kadar geliştirmemize rağmen hala ilerlememiz, ilerletmemiz gereken toplu husus var. Kalkınmayı adaletin bir parçası olarak gördük. Biz hastanelerimizi yaparken, yollar yaparken, her şehrimize üniversite açarken bunu sadece kalkınma ile ilgili inşaat faaliyeti olarak görmedik. Doğu ve Güneydoğu'nun en ücra köşesindeki bir gençte üniversite eğitiminden geri kalmasın istedik. Adaleti koyduk merkeze. Hastane kapılarında bekleyen vatandaşlarımızın sorunu çözülsün de adalet herkes için geçerli olsun, fakir, zengin ve farklılık bizim hizmetlere ulaşma noktasında önümüzde engel teşkil etmesin istedik."

Vatandaşların hizmete ulaşması noktasında yollar, köprüler inşa ettiklerini hatırlatan Karaaslan, "Hal böyleyken bugün kendini en çok sorgulayan, bugün yine kendi seçim sonuçlarına bakarak en yoğun şekilde analiz yapan, 'nerede eksik yaptık?' diye kendi kendine objektif bir şekilde soran tek parti biziz. Başka hiçbir partinin böyle sorguya aldığını düşünmüyorum, böyle bir başarının üzerine... Başarı asla bizi şımarıklığa, asla bizi bir boşluğa sürüklemedi. Aksine bu başarı çıtasını öyle yükselttik ki, bu çıtanın altında aldığımız her bir oyun nedeni, niçini ve sonuçlarını araştırmaya gerek duyduk." ifadesinde bulundu.

Karaaslan, AK Parti'nin yerel seçimlerden de büyük bir zaferle çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu zafer sadece AK Parti'nin zaferi olmayacak, bu zafer sadece Türkiye'nin zaferi olmayacak, bu zafer dünyanın geleceği noktasında ve küresel barışın tesisi noktasında da önem taşıyacak. Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada en güçlü iradeyi ortaya koyan liderdir. Önceki seçimler gibi önümüzdeki yerel seçimler de çok önemli. Çünkü yerelden bir güneş gibi doğan ve bir güneş gibi Türkiye'yi saran AK Parti'miz yine yerel seçimlerde başarısını taçlandıracak."

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 792 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soylu: Biz hep iyilikle cevap vermek durumundayız
29 Temmuz 2018 22:28		 Kudüs'ü ziyarete gelen 90 Türk vatandaşı ülkeye alınmadı
29 Temmuz 2018 22:18
EGM, şehit polis memuru için taziye mesajı yayımladı
29 Temmuz 2018 21:48		 'Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim'
29 Temmuz 2018 21:43
Giresun Vali Vekili Topal'ın ailesine taziye ziyareti
29 Temmuz 2018 21:33		 'Biri 'küstüm oynamıyorum' diyor, diğeri koltuğa yapışmış'
29 Temmuz 2018 21:18
Ak Parti'li vekil hastaneye kaldırıldı
29 Temmuz 2018 20:45		 Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'Haydarpaşa Garı' açıklaması
29 Temmuz 2018 18:52
ABD Başkan Yardımcısı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
29 Temmuz 2018 18:42		 82 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili Valilikten açıklama
29 Temmuz 2018 18:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
İhraçlarla ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları
Sağlık Bakanlığı açıkladı... O hekim açığa alındı
Türkiye'ye tehdit: Askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğiz
17 yıl sonra teşkilattan bir isim müdür olarak atandı
O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Asıl mağdur biziz
Sadi Güven: Camiye giden yönetici istemediler
Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a sattı
Hastanelerde jandarma dönemi
Hergün zencefil içti ölümden döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalışkan ahmet 3
bandana 4
joy türk 1
beach 1
2 iphone 1 bedelli 2
meraklı komşu 5
teselya 2
memurluğun keyfi 5
arz ederim 3
aşk şarabı 1
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam