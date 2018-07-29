'Başarı asla bizi şımarıklığa, bir boşluğa sürüklemedi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Başarı asla bizi şımarıklığa, asla bizi bir boşluğa sürüklemedi. Aksine bu başarı çıtasını öyle yükselttik ki, bu çıtanın altında aldığımız her bir oyun nedeni, niçini ve sonuçlarını araştırmaya gerek duyduk." dedi.

Karaaslan, partisinin Atakum ilçe Danışma Kurulunda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de dev projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Adaleti çok önemsediklerine işaret eden Karaaslan, partilerinin adında da olan "adelet" ve "kalkınma"nın kendileri için çok önemli iki ilke olduğuna vurgu yaptı.

Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu kavramın adalet olduğunun altını çizen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu kavram yine adalet ve yine adalet. Bizim bu kadar geliştirmemize rağmen hala ilerlememiz, ilerletmemiz gereken toplu husus var. Kalkınmayı adaletin bir parçası olarak gördük. Biz hastanelerimizi yaparken, yollar yaparken, her şehrimize üniversite açarken bunu sadece kalkınma ile ilgili inşaat faaliyeti olarak görmedik. Doğu ve Güneydoğu'nun en ücra köşesindeki bir gençte üniversite eğitiminden geri kalmasın istedik. Adaleti koyduk merkeze. Hastane kapılarında bekleyen vatandaşlarımızın sorunu çözülsün de adalet herkes için geçerli olsun, fakir, zengin ve farklılık bizim hizmetlere ulaşma noktasında önümüzde engel teşkil etmesin istedik."

Vatandaşların hizmete ulaşması noktasında yollar, köprüler inşa ettiklerini hatırlatan Karaaslan, "Hal böyleyken bugün kendini en çok sorgulayan, bugün yine kendi seçim sonuçlarına bakarak en yoğun şekilde analiz yapan, 'nerede eksik yaptık?' diye kendi kendine objektif bir şekilde soran tek parti biziz. Başka hiçbir partinin böyle sorguya aldığını düşünmüyorum, böyle bir başarının üzerine... Başarı asla bizi şımarıklığa, asla bizi bir boşluğa sürüklemedi. Aksine bu başarı çıtasını öyle yükselttik ki, bu çıtanın altında aldığımız her bir oyun nedeni, niçini ve sonuçlarını araştırmaya gerek duyduk." ifadesinde bulundu.

Karaaslan, AK Parti'nin yerel seçimlerden de büyük bir zaferle çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu zafer sadece AK Parti'nin zaferi olmayacak, bu zafer sadece Türkiye'nin zaferi olmayacak, bu zafer dünyanın geleceği noktasında ve küresel barışın tesisi noktasında da önem taşıyacak. Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada en güçlü iradeyi ortaya koyan liderdir. Önceki seçimler gibi önümüzdeki yerel seçimler de çok önemli. Çünkü yerelden bir güneş gibi doğan ve bir güneş gibi Türkiye'yi saran AK Parti'miz yine yerel seçimlerde başarısını taçlandıracak."

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve partililer katıldı.