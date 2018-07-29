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Aşkı için 3 bin 500 kilometrelik yoldan geldi

İnternette bir arkadaşlık sitesinde şakayla başlayan çiftin ilişkisi 6 ay sonra nikah masasında sonlandı. Aşkı için 3 bin 500 kilometrelik yoldan Rize'ye gelen Nesrin Navel, Doğan Mehmet Pehlivanlar ile hayatlarını birleştirdi.
29 Temmuz 2018 22:03
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Aşkı için 3 bin 500 kilometrelik yoldan geldi

İnternette bir arkadaşlık sitesinde şakayla başlayan çiftin ilişkisi 6 ay sonra nikah masasında sonlandı. Aşkı için 3 bin 500 kilometrelik yoldan Rize'ye gelen Nesrin Navel, Doğan Mehmet Pehlivanlar ile hayatlarını birleştirdi.

İstanbul'da özel bir sektörde çalışan 35 yaşındaki Doğan Mehmet Pehlivanlar, internet üzerinden tanıştığı 26 yaşındaki Tunuslu Nesrin Navel ile hayatlarını birleştirdi. İnternette bir arkadaşlık sitesinde iletişim kuran ikilinin hikayesi zamanla aşka dönüşürken çift , 6 ay sonra nikah kararı alarak mutluluğa imza attı.

"3 bin 500 km yol geldi"

İnternet üzerinden görüşen Pehlivanlar, evlilik kararı aldıktan sonra hayat arkadaşını Türk adetlerine göre istedi. Ailesinin onayını aldıktan sonra tek başına Tunus'a giden Doğan Mehmet Pehlivanlar, Nesrin Navel'in ailesi ile tanıştı. İki ailenin onayı alındıktan sonra evlilik hazırlıklarına başlayan çift, 3 bin 500 kilometre yol kat ederek Türkiye'ye geldi. İstanbul'da nikah işlemini gerçekleştiren çift, düğün töreni için Doğan Mehmet Pehlivanlar'ın memleketi Rize'ye hareket etti.

Nikah işlemlerini İstanbul'da gerçekleştiren çiftin dış mekan fotoğraf çekimleri ise Rize'de yapıldı. Yaklaşık 2 bin rakımda gerçekleştirilen çekimlerde çiftin mutlulukları objektiflere yansıdı. Dış mekan çekimlerini tamamlayan çift daha sonra Rize'nin Çayeli ilçesinde gerçekleştirilen düğün töreniyle dünya evine girdi.

"İlk başta şaka ile başladık"

İlişkinin ilk başlarda şaka niyetiyle başladığını belirten Pehlivanlar, "Gelin Hanımla bir siteden tanıştık. Kendisine arkadaşlık isteği gönderdim o da kabul etti. İki ay içerisinde daha çok iletişime geçerek kaynaşmaya başladık. İş ciddiye bindi. İlk başta şaka niyetiyle başlamıştık. Ama ciddiye bindiği için sürdürmek istedim. 4 ay içerisinde sıcakkanlılığını hissettim ve kararımı verdim. Kendisi Tunuslu. Benim Tunus'a gitmem gerekiyordu. Anne ve babasından istemem gerekiyordu. Nitekim de öyle yaptık. Bu yaz okulunu bitirdi" dedi.

"Tek başıma Tunus'a gittim"

Tek başına Tunus'a kız istemeye gittiğini ifade eden Pehlivanlar, "Biletimi aldım ve tek başıma Tunus'a yolculuk yaptım. Zaten kendim karar vermiştim. Ailemin de onayını aldım. Gelin Hanımı alıp Türkiye'ye getirdim. Şimdi ikimiz de çok mutluyuz ve düğünümüzü yapacağız. İnşallah devamı da böyle olur" şeklinde konuştu.

Çiftin fotoğraf çekimini yapan Mert Özmen, "Dış mekan çekimlerine 2011 yılında aktif olarak başladık. Daha öncesinde 2001 yılından beri fotoğraf çekiyoruz. Fotoğraflarımızda yeşillik, köprü, deniz görüntüsünü kullandık. Bu bölgede Trabzon'dan buraya kadar olan bütün sahilde çiftlerin çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Çiftler yoğun olarak nereyi tercih ediyorsa. Biz ön fikir veriyoruz. Onlar kendi seçimlerini yapıyorlar" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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