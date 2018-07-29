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Kuşların göç telaşı başladı

Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olan ve türünün en büyük örneği olan Karacabey Longozu sonbahar göçünün öncü misafirlerini ağırlamaya başladı. Her yıl 280 farklı türden on binlerce kuşa ev sahipliği yapan longoz özellikle göç dönemlerinde belgeselleri aratmayan görüntülere şahitlik ediyor.
29 Temmuz 2018 22:08
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Kuşların göç telaşı başladı

Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olan ve türünün en büyük örneği olan Karacabey Longozu sonbahar göçünün öncü misafirlerini ağırlamaya başladı. Her yıl 280 farklı türden on binlerce kuşa ev sahipliği yapan longoz özellikle göç dönemlerinde belgeselleri aratmayan görüntülere şahitlik ediyor.

Longoz göçmen kuşların mola verdiği yer olmanın dışında yazın özellikle bazı türlerin üreme alanı için kullandığı özel bir bölge. Pelikan ve Kuğulardan pek çok ördek çeşidine, arıkuşlarından ağaçkakanlara her türden kuşun Türkiye'de bu kadar geniş bir yelpazede görülebileceği ender yerlerden olan longoz fotoğrafçılara belgesel tadında görüntüler sunuyor.

Su basar ormanı olarak bilinen Karacabey Longozu, sonbahar yaklaştıkça suların azalmasıyla birlikte oluşan bataklıklarında özellikle göçmen olan kıyı kuşları için adeta besin deposu görevi görüyor. Göç eden binlerce kıyı kuşu longozda mola verip gidecekleri uzun göç yolu öncesi besin depolayarak göçleri için gereken enerjiyi topluyor.

Göçmen kuşlarda göç yoğun olarak eylül ayında gerçekleşse de üreme alanlarında başarısız olan bireyler ve erken yavru çıkartan çiftler zaman kaybetmeden küçük gruplar halinde güneye doğru dönüş yolculuğuna geçiyorlar. İşte bu yolculuğun önemli duraklarından biri olan Karacabey Longozu belgesel tadında anlara tanıklık ediyor.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de bataklık kıyılarında kurduğu kamuflaj ile uzunbacak, balıkçıl, pelikan, kumkuşu gibi kuş türlerini fotoğrafladı.

2010 yılından bu yana longozda çektiği fotoğrafları kamuoyu ile paylaşarak ve zaman zaman bu fotoğraf ve videolara ünlü isimlerden de destek alarak yayınlayan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu çalışmaları sayesinde sosyal medya ve ulusal basın aracılığıyla Karacabey Longozunu 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştırmayı başarmıştı. Tüydeş'in bu tanıtım projesine Cem Davran, Erkan Can, Cemal Hünal, Uygur Kardeşler, İlker İnanoğlu gibi pek çok ünlü isim de destek vermişti.
İhlas Haber Ajansı
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