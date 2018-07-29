Uyumadan önce yenilen yumurta bakın ne işe yarıyor!

Avustralyalı Beslenme Uzmanı Sharon Natoli, her gün tüketilecek 2 adet yumurtanın saç, tırnak ve deriyi güçlendireceğini belirtti.

Natoli, akşam yemeğindeki bir yumurtanın ise uyku süresini ve kalitesini artırdığını belirtti.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Avustralyalı Beslenme Uzmanı Natoli, yumurtanın uyku kalitesine ve süresine olan etkisini doğal bir sedatif olmasıyla açıkladı.

Beslenme Uzmanı Natoli, sedatiflerin düşük dozda kullanıldığında gerginlik ve bunaltıyı gideren uyku ilaçlarının genel adı olduğunu da ifade etti.

Sedatif özelliğiyle vücudun bir uyku hormonu olan melatonini daha fazla sağlaması, kişiyi uykuya hazırlayıcı bir rol oynuyor. Ancak yine de yumurtanın sadece uykuya olan olumlu etkilerinden bahsetmek haksızlık olur. Natoli, sağlıklı beslenmenin iyi bir uyku düzeninin anahtarı olduğunu söyledi. Yumurta içeriğindeki yüksek protein oranıyla tok tutarken, kilo alımına engel oluyor ve stres düzeyini de azaltıyor.