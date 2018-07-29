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Soylu: Biz hep iyilikle cevap vermek durumundayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Üzerimize ne kadar kötülükle gelinirse gelinsin biz hep iyilikle cevap vermek durumundayız." dedi.
29 Temmuz 2018 22:28
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Soylu: Biz hep iyilikle cevap vermek durumundayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Üzerimize ne kadar kötülükle gelinirse gelinsin biz hep iyilikle cevap vermek durumunda ve yarını böyle kucaklama düşüncesinde olan bir anlayışın temsilcileriyiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ve Doğu ve Güneydoğulu gençlerin ağırlandığı "Yazımda Kardeşlik Var" projesinin kapanış programı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Soylu, çok güzel ve anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildiğini, İstanbul'a getirilen gençlerin iki ay içinde yaşadıkları, gezi gördüklerin yerlerin bilgisini aldığında imrendiğini dile getirerek, "Keşke bizim zamanımızda da böyle bir şey olsaydı desem herhalde abartmış sayılmam. Onun için tekraren yarınlarımızın ümidi olacak buradaki gençlerimiz için değil, aynı zamanda kendi çocukluğumuz için de bu organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum." dedi.

"Mardin ve Çanakkale kardeşlik köprüsü.."

Gençlerin geldiği yerleri defalarca gidip gördüğünü anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Sırtını Kato Dağlarına vermiş Beytüşebap'ın içinde akan nehir ve aynı zamanda yeşillikleriyle bir doğa harikası olan o yerleri gördüm. Diğer tarafta Doğu'da ve Güneydoğu'da Fırat'ın akışını, Şırnak'ta Cizre'nin bize anlattıklarını tarihini, medeniyetini, zenginliğinin bize verdiği öz güven önemlidir. Mardin ile Çanakkale arasında kurulan kardeşlik köprüsü. Birisi (Mardin) geçmişimizi bir araya getiriyor, diğeri (Çanakkale) geleceğimizin hürriyetini paylaşıyor. Biz böyle güzel bir memlekette yaşıyoruz. Biz büyük ve zengin bir medeniyetin evlatlarıyız. Güçlü bir mirasın çocuklarıyız. Bunları bizim elimizden almaya çalışanlara karşı yapılabilecek en güzel şeyi yapıyorsunuz. İlme, eğitime, kardeşliğe ve bizim coğrafyadaki zenginliğimizi keşfe adım atıyorsunuz."

Doğu ve Güneydoğu'daki 21 ilden 52 bin öğrenciyi çeşitli zaman aralıklarıyla batıya getirip üç gün misafir etiklerini anlatan Soylu, "İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Trabzon'un çeşitli yerlerinde misafir ettik. Sanki, her misafir ediş, bu medeniyetimizin dünyaya haykırışı, çığlığıydı. Bu kadar donanımlı, bu kadar üzerine düşünülen ve etraflıca bir program elbetteki hayalimizdi. Allah razı olsun. Bu hayalimizi de Diyanet İşleri Başkanlığımız gösterdi." ifadelerini kullandı.

Gençlere, "Sizlerden beklentilerimiz var" diye seslenen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Berat Bey, daha bu sabah geldi. Ben dün Hatay'daydım. Yarın ülkemizin bir başka noktasında olacağım. Bizim bir tek hedefimiz, idealimiz ve iddiamız var. Bu coğrafya sadece kendine yeten bir coğrafya değildir. Sadece kendimize ait değiliz. Bizden beklentiler, beklenenler var. Biz sadece bu dünyada bugüne ait de yaşamıyoruz. Bir sınav dünyasındayız. Esas olan, ahir olan, öteki dünyaya hazırlıktır. Sınavımıza iyi hazırlanmalıyız. Dünyanın nimetlerine teslim olmamalıyız. Sınavımız gerçekleştirirken de onları insanlığın hizmetine nasıl sunacağımızı hep birlikte iyi bir şekilde ortaya koymalıyız. Biz bu ülkede ve coğrafyada sizlere iyi bir memleket bırakmak için gayret sarf ediyoruz. Eksik ve aksaklıklarımız olabilir. Sizin her birinizin bu ülkede mühendis, öğretmen, iş insanı, avukat, doktor olmanızı istiyoruz. Elinizi medeniyetimizin bütün değerleriyle hemen karşınızdakine uzatmanızı istiyoruz. Bütün derdimiz ve gayretimiz budur."

Türkiye'nin Suriye, Filistin, Arakan başta olmak üzere dini, rengi, dili farklı olan pek çok insana el uzattığını dile getiren Soylu, "Dünyanın neresinde olursa olsun, insanlık adına dram yaşanan her yere, adalet duygumuz bizi oraya savuruyor. Zenginliğimizin ve varlığımızın ölçüsüne bakmadan elimizi daha fazla uzatmaya çalışıyoruz." dedi.

"Sizden beklentimiz 'öteki' denilenlere dokunabilmenizdir"

Gençlerin Anadolu coğrafyasının kıymetini çok daha iyi bilmelerini istediklerini ve talep ettiklerini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu coğrafya bütün dünyaya insanlığı, buğday tanelerinin savrulduğu gibi savuran ve bundan hiçbir zaman vazgeçmeyen bir coğrafyadır. Biz sadece bugünün temsilcileri değiliz. Biz, aynı zamanda dünün temsilcileriyiz. Biz aynı zamanda bize bırakılan büyük bir kuvveyi maneviyenin temsilcisiyiz. Biz neyin temsilcisi olduğumuzu biliyoruz. Eğer etrafımızdaki coğrafyayı bir kardeşlik adasına çevirmek istiyorsak, işte şu 30 günde yaşadıklarınızı ve gördüklerinizi, hayatınızın her noktasına nakşedebilirsiniz. Öğrendiklerinizi geleceğe büyük bir inançla ve büyük bir kararlılıkla yarına götürmek durumundasınız. Sizden büyük ümitlerimiz var. Üzerimize ne kadar kötülükle gelinirse gelinsin biz hep iyilikle cevap vermek durumunda ve yarına böyle kucaklamak düşüncesinde olan bir anlayışın temsilcileriyiz. Sizden beklediğimiz işinizi iyi yapmanızdır. Okullarınızda çok başarılı olmanızdır. Sizden beklentimiz birbirinize güzel işlerle ve güzel anlayışlarla ve güzel gönüllerle bakmanızdır. Avrupa'daki gençlerle rekabet edebilecek donanıma ulaşmanızdır. Sizden beklentimiz 'öteki' denilenlere dokunabilmenizdir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük ve zengin medeniyete operasyon yapmak isteyenlerin hesaplarının hiç tutmadığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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