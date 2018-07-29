1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güneydoğu'nun Bodrum'u Halfeti'ye turist akını

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Halfeti ilçesine akın etmeye başladı. 'Güneydoğu'nun Bodrum'u olarak anılan "Sakin şehir" Halfeti'ye gezmeye gelenler, özellikle bir bölümü sular altında kalan ilçeyi tekne turuyla geziyor.
29 Temmuz 2018 22:48
Yazdır
Güneydoğu'nun Bodrum'u Halfeti'ye turist akını

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Halfeti, günde 10 binden fazla turisti ağırlıyor. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013'te 'Sakin şehir' ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin saklı cenneti olarak anılıyor. Tekne turlarıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçeyi gezen turistler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki Halfeti'de yoğun çalışmalar yaptıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Halfeti'de son 30 yılda yapılan yerel yatırımlara eşdeğer bir yatırım sadece son 3 yılda yapılmıştır" dedi.

Tarihi ve doğası ile Güneydoğunun incisi olan Halfeti'yi şehir turizmi ile birleştirmeyi hedeflediklerini belirten Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'ya gelen misafirlerin muhakkak suretle saklı cennet Halfetiden güzel ayrılması için ilçemizde turizme yönelik çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz. Şanlıurfa, yerel yönetim anlamında şaha kalkmış durumda" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,160 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Edirne ve Tekirdağ'da yağmur etkili oldu
29 Temmuz 2018 22:43		 Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
29 Temmuz 2018 22:43
Ankara'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
29 Temmuz 2018 22:23		 Kuşların göç telaşı başladı
29 Temmuz 2018 22:08
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
29 Temmuz 2018 21:53		 Ankara'daki göllerin geçmişi 8 bin yıl önceye dayanıyor
29 Temmuz 2018 21:28
Kıdem tazminatını alamayan işçiler eylem yaptı
29 Temmuz 2018 21:23		 Tunceli'de 3 gündür süren yangın söndürüldü
29 Temmuz 2018 19:57
500 bin yıllık mağaradan 'cımbız'la tarih ayıklıyorlar
29 Temmuz 2018 18:47		 Yüksekovalı gençler parkta kitap okudu
29 Temmuz 2018 18:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çalışmada, müfettiş yardımcılarının yeni umudu Zehra Zümrüt Selçuk!
MEB'den yeni kurs programları
MEB'den yönerge değişikliği hakkında açıklamalar
İşte baskısı yapılacak ve yapılmayacak olan ders kitapları
TBMM Başkanı Yıldırım'dan Köylü'ye 'geçmiş olsun' telefonu
İkinci dilim burs ücretleri ödeniyor
MEB'den gönüllü eğiticilerin yaz tatilleri hakkında açıklama
Özel öğretim kurumlarında destek eğitimini hangi personel verebilir?
30 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
MEB'den öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulması hakkında açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğa dostu 3
Algoritma 2
röveşata 1
modern toplum insanının problemleri 3
Burhan Altıntop 1
decathlon 2
Ceg 1
şanlıurfa 2
Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 3
problem 1
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam