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Kütahya'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
Kütahya'da elektrik akımına kapılan çiftçi, hayatını kaybetti.
Kütahya'da elektrik akımına kapılan çiftçi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alayunt Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Kılavuz (57), bahçesinde su hattı çalışması yaptığı sırada demir su borusunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kılavuz'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Kılavuz'un cesedi, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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