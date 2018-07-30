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Tarımda 150 milyar dolarlık hamle

Tarımda 150 milyar dolarlık hasıla hedefi için altı dev reform geliyor. Üretim, teknoloji ve yatırımlar teşviklerle artırılacak
30 Temmuz 2018 07:20
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Tarımda 150 milyar dolarlık hamle

Hükümet, 2023 yılında 150 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaşmak için tüm imkanları sunarken, tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldı. AK Parti ekonomi yönetimince hazırlanan "Tarım ve Hayvancılık" başlıklı raporda sektördeki 6 önemli hamleye vurgu yapıldı. Bu kapsamda Türkiye kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim ve pazarlama üssü haline getirilecek. Ekolojik, lojistik, finansal tüm imkanlar kullanılacak. Tarımsal altyapıyı, üretim kapasitesi ve teknolojiye yönelik yatırımlar desteklenecek. Üretici gelirlerinin yükseltilmesi, kırsal alanların kalkındırılması amacıyla yeni projeler yaşama geçirilecek. Yeni dönemde sigortalı çiftçi sayısı artacak. Yeni projeler, uygun kredilerle üretimin artmasına destek verilecek.

ÇİFTÇİYE DESTEĞE DEVAM

Tarımsal destek ve yatırımlarla sektörün daha güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşması sağlanacak. Küçük çiftçilerin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında vergisel düzenlemelerden kaynaklanan engeller kalkacak. Yaklaşık 5.5 milyon kişiye istihdam sağlayan tarım sektöründe sigorta destekleri sürecek. Tarımda katma değeri yüksek üretim modeli esas alınacak. Planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümler hayata geçirilecek.

103 MİLYAR LİRA TARIM DESTEĞİ

Üreticigelirleri yükselecek, kırsal alanların kaldırılmasına yönelik projeler kesintisiz sürecek. AK Parti döneminde çiftçilere verilen nakit hibe tarımsal destek 103 milyar liraya ulaştı. Yine aynı dönemde 8.2 milyar liralık mazot destekleme ödemesi yapıldı. Çiftçilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını uygun koşullarda sağlayabilmesi amacıyla faiz desteği sürüyor. Uygulamadan yararlanan çiftçi sayısı 838 bine ulaştı.

HAZAL ATEŞ

Habertürk
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