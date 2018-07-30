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Denizden 3 milyar $ esecek

Türkiye'nin denizde kuracağı ilk rüzgar santrali projesi için pek çok ülkeden teklif yağacak.
30 Temmuz 2018 07:35
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Denizden 3 milyar $ esecek

Bin 200 megavatlık offshore projesi ile Türkiye'nin 3 milyar dolarlık bir yatırımı çekeceğini söyleyen Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, türbin ekipmanının yüzde 60'ının, mühendislerinin ise yüzde 80'inin projede yerli olma şartı bulunduğunu kaydetti.

Ataseven, offshore'a ilgi duyan ülkeler arasında Almanya, Danimarka, Hindistan, Güney Kore ve Japonya olduğunu söyledi.

Barış Şimşek
Sabah
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