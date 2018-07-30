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İşte MİT kumpasının aktörleri

FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasını tertipleyen Yurt Atayün gibi polisler , Bilal Bayraktar gibi savcılar ve gazetecilerin kumpasta oynadıkları roller, soruşturma dosyasında tek tek anlatıldı
30 Temmuz 2018 08:05
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İşte MİT kumpasının aktörleri

FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına yönelik soruşturmada şüpheliler ve kumpastaki rolleri netleşti. Soruşturma dosyasında, "FETÖ'nün ilk darbe girişimi" diye bahsedilen kumpasta FETÖ'nün savcısından, polisine ve gazetecisine kadar kimin ne görev yaptığı tek tek anlatıldı:

Veli Tuluy: İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) memur olarak görev yapıyordu. MİT çalışanları hakkında gerçeğe aykırı inceleme tutanakları düzenleyerek, sahte belge hazırladı. Savunmasında bu tutanaklara imza attığını kabul itiraf etti.

Nuh Mehmet Damgacı: İstanbul TEM'de o dönem komiser yardımcısıydı. Dijital verilerle ilgili daha önce farklı kişiler tarafından hazırlandığı anlaşılan inceleme tutanaklarına gerçeğe aykırı olduğunu bildiği halde imza attı. Kumpas soruşturmasının en başından beri bir kısım görevler aldı. Kumpas soruşturma evrakı çerçevesinde, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatları ile görüşmelerine dair çözümlemeleri de o yaptı.

Erkan Ünal: İstanbul TEM'de büro amir yardımcısıydı. MİT görevlilerini dinleyen büroda görev yaptı. Bu dinlemelerle, MİT'in, PKK-KCK çalışması hakkında detay almaya çalıştılar.

Oğuzhan Ceylan: TEM'de D büro amiri olarak görev yapıyordu. Oslo görüşmeleri olarak bilinen ses dosyaları da bu büroda parça parça birleştirildi.

Yurt Atayün: İstanbul TEM Şube Müdürüydü. MİT kumpasından önce Ergenekon soruşmalarında da birçok kişinin mağdur edildiği kumpaslarda bizzat görev aldı. 7 Şubat kumpası da onun başında olduğu İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan sözde soruşturma dosyası üzerinden yürütüldü.

Erol Demirhan: İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'ydü. Kumpasla gözaltına alınan MİT görevlisi M.Ö.'nün sonradan eklemeler yapılan ifadesinin basına sızdırılmasında görev aldı. Gazeteci Mustafa Gökkılıç'a da ifadeleri iletti. Kendisine gelen talimatları diğer polis şeflerine iletti.

Ali Fuat Yılmazer: 7 Şubat 2012'de istanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Daha öncesinde İstihbarat Şube Müdürüydü. Soruşturmalarda doğrudan görevli olmamakla birlikte sürecin idaresinde ve planlanmasında görevler aldı. Emekli olduktan sonra 2014'te FETÖ'ye ait Bugün TV'ye çıkıp 7 Şubat kumpasına ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Sadrettin Sarıkaya: Bilal Bayraktar ile birlikte kumpas soruşturmasını yürüttü. MİT yöneticilerini adliyeden telefon ile arayıp ifadeye çağıran oydu.

Bilal Bayraktar: Beşiktaş'taki özel yetkili savcıydı. Hakan Fidan ile 4 MİT yöneticisi onun istemiyle ifadeye çağrıldı.

Mustafa Gökkılıç: Habertürk TV'de "MİT Müşteşarı ifadeye çağrıldı" diye o dönem Beşiktaş'ta olan özel yetkili adliyeden, kamuoyu oluşturmaya yönelik manipülatif yayınlar yaptı.

Kazım Aksoy: İstanbul TEM Şube Müdür yardımcısıydı.

FATİH ULAŞ

Sabah
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