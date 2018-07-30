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İç Ege ve Göller Bölgesi'nde sıcaklık azalacak

İç Ege ve Göller Bölgesi'nde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
30 Temmuz 2018 06:30
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İç Ege ve Göller Bölgesi'nde sıcaklık azalacak

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ve Göller Bölgesi'nde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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