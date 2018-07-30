1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni yapısıyla ilk MGK toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni sistemin ilk MGK toplantısı bugün yapılacak. Kurulun ana gündeminde FETÖ ile mücadele ve Suriye olacak. ABD'nin rahip Brunson'la ilgili yaptırım tehditleri de toplantıda değerlendirilecek
30 Temmuz 2018 07:30
Yazdır
Yeni yapısıyla ilk MGK toplantısı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından yeni yapısıyla bugün ilk kez toplanacak. Kurulun yeni yapısında yapılacak ilk toplantıda FETÖ ile mücadele ve Suriye'deki gelişmelerin ana gündem olması bekleniyor. ABD'nin "yaptırım tehdidi"nin de toplantıda değerlendirilebileceği, bu kapsamda ekonomi ile ilgili bakanların da toplantıya katılabileceği kaydediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran'da hayata geçmesinin ardından yeniden yapılandırılan MGK, yeni dönemin ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katılacak.

OKTAY VE AKAR YENİDEN

Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde "gerekli görülmesi" halinde bazı toplantılara katılan Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yeni dönemde toplantılarda bulunacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile MGK'nın yapısında yapılan değişiklikle "Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi alınabilecek" maddesi konulmuştu. Bu çerçevede toplantıya Erdoğan'ın çağırması ile gündeme göre ilgili bakanlar da katılabilecek. Kurul son toplantısını 30 Mayıs'ta yapmış ve bu toplantıya Binali Yıldırım, "Başbakan" sıfatıyla son kez katılmıştı. Bu toplantıda Genelkurmay Başkanı olarak bulunan Akar, bugünkü toplantıda ise Milli Savunma Bakanı olarak yer alacak.

Toplantıda FETÖ ile mücadelede alınan yol kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Erdoğan'ın son olarak FETÖ'nün etkin olduğu Güney Afrika seyahatindeki temaslara ilişkin MGK'ya bilgi verecek. Toplantıda MİT'in FETÖ'ye yönelik yurtdışındaki çalışmaları da değerlendirilecek. Toplantıda Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde, ABD ile varılan Menbiç anlaşmasındaki son durum, İdlib ve Tel Rıfat'taki gelişmeler de ele alınacak.

ABD'NİN TEPKİSİ

ABD'nin Rahip Brunson'un yargılanmasına yönelik yaptırım tehditlerinin de değerlendirileceği toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı görüşmeye dair bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıya ayrıca bu konu çerçevesinde ekonomi ile ilgili bakanların da katılabileceği ifade ediliyor.

Kıvanç El
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 107 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
O gitsin bu gelsinle CHP yönetilemez
30 Temmuz 2018 07:15		 30 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
30 Temmuz 2018 00:10
Soylu: Biz hep iyilikle cevap vermek durumundayız
29 Temmuz 2018 22:28		 Kudüs'ü ziyarete gelen 90 Türk vatandaşı ülkeye alınmadı
29 Temmuz 2018 22:18
'Başarı asla bizi şımarıklığa, bir boşluğa sürüklemedi'
29 Temmuz 2018 21:58		 EGM, şehit polis memuru için taziye mesajı yayımladı
29 Temmuz 2018 21:48
'Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim'
29 Temmuz 2018 21:43		 Giresun Vali Vekili Topal'ın ailesine taziye ziyareti
29 Temmuz 2018 21:33
'Biri 'küstüm oynamıyorum' diyor, diğeri koltuğa yapışmış'
29 Temmuz 2018 21:18		 Ak Parti'li vekil hastaneye kaldırıldı
29 Temmuz 2018 20:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çalışmada, müfettiş yardımcılarının yeni umudu Zehra Zümrüt Selçuk!
İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
MEB'den yeni kurs programları
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
MEB'den yönerge değişikliği hakkında açıklamalar
TBMM Başkanı Yıldırım'dan Köylü'ye 'geçmiş olsun' telefonu
İşte baskısı yapılacak ve yapılmayacak olan ders kitapları
MEB'den gönüllü eğiticilerin yaz tatilleri hakkında açıklama
30 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Özel öğretim kurumlarında destek eğitimini hangi personel verebilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ateistler hadi bunu da açıklayın 1
bandana 4
Hafta sonu yatmak 4
cahil 4
Sana layık kul olamadık 3
decathlon 2
simitsiz susam 1
2 iphone 1 bedelli 2
Kadı kızı 2
Metallurgist 1
SON İLANLAR
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam