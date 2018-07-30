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CHP'de kurultay için kritik gün

CHP'de seçimli olağanüstü kurultay toplanması için İnce taraftarlarının 15 gün önce başlattığı imza toplama sürecinde sona gelindi. Salt çoğunluk olan 625 delegenin imza verdiği kesinleşirse CHP 45 gün içinde kurultay yapacak
30 Temmuz 2018 07:55
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CHP'de kurultay için kritik gün

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci bugün saat 17.30'da tamamlanıyor.

Kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde sona gelindi. Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imza süreci 30 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30'da sona eriyor. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün cuma günü, olağanüstü kurultayı toplayacak salt çoğunluğa ulaştıklarını savunarak, "559 delege imzası elimizde, 69'u da postada. Toplam 628 imza topladık" açıklamasını yaptı. "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegeler, 625 olan salt çoğunluktaki imzaya ulaştıklarını açıklasalar da genel merkez yöneticileri sayının çok daha aşağılarda olduğunu savunuyor. Genel merkeze göre bu sayı 530'lar civarında ve 30-40 kadar delege de imzasını geri çekecek.

MAHKEME UYARISI

Partide yeterli imzanın toplanıp toplanmaması konuşulurken, sürecin mahkemeye taşınma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Kurultay için imza toplayanlar süre bittikten sonra tüzük gereği kendilerine tanınan bir haftalık süreyi kullanacakları yönünde açıklama yaparken CHP'li bazı isimler sürecin mahkemeye taşınmadan gereği yapılarak kurultayın toplanması gerektiğine işaret ediyor. Eski CHP MYK üyelerinden Umut Oran, "CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyin" uyarısı yapan isimlerden. Oran, "CHP'yi kısır kavgalardan kurtaracak olan da CHP seçmenine özgüven verecek olan da fikirler ve başarıya götürecek öneriler üzerine odaklanmaktır. Görünen o ki aksi her durumda imza sayıları üzerinden yürüyen tartışma, mahkeme safhasına ya da ağır kavga görüntülerine varacaktır. Böyle bir durumsa seçim hezimetlerinin üzerine çok daha büyük bir hayal kırıklığı anlamına gelecektir. Düşüncem odur ki şartlar ne olursa CHP, mahkeme kapılarına düşürülmemelidir" ifadesini kullandı. CHP PM üyesi Erdal Aksünger de konunun mahkemeye taşınmaması gerektiğine işaret ederek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi isteğiyle olağanüstü kurultayı toplaması gerektiğini belirtti. Aksünger, "Bunu zorla yapmak veya zorla engellemek bize yakışmaz. İkisine de karşıyım" dedi.

DELEGELERE MARKAJ

Bir diğer tartışma ise delegelere baskı yapıldığı yönünde. Hem olağanüstü kurultay isteyenlerin, hem de genel merkezin delegeleri "sıkı markaja" aldığı da parti kulislerine yansırken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılmamasında, yaklaşan yerel seçimlerin de önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından başladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile yediği yemeğin ardından yaptığı açıklamalar sürecin başlamasına neden oldu. CHP Bilecek Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve bazı eski milletvekillerinin delegeler arasında yaptığı "nabız yoklaması"nın ardından 16 Temmuz'da noter kanalıyla süreç başlatıldı. Parti içinde "değişim" isteyenlerin sözcülüğünü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer sürdürürken, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, PM üyeleri Erdal Aksünger ve

Gökhan Günaydın, eski milletvekilleri Dursun Çiçek, Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğlu'nun istifa eden başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da değişim talebinde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "değişim"den yana olduklarını açıklarken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
Anadolu Ajansı
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