1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sendikalı işçiyi atan patrona hapis

2010 yılında Adıyaman'da bir tekstil fabrikasının patronu sendikaya üye olan işçileri işten attı. İşçilerden 12'si işe iade davası açtı ve 12 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminat kazandı. İşveren "Sendikal haklarını kullanmasını engelleme" suçunda 77 kez 5 ay hapis cezası aldı. Ahmet Kıvanç, sendika üyesi olan işçilerin haklarını yazdı
30 Temmuz 2018 08:14
Yazdır
Sendikalı işçiyi atan patrona hapis

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz İplik İş Sendikası, 2010 yılında Adıyaman'da bir tekstil fabrikasında örgütlenme çalışması başlattı. Örgütlenmeyi haber alan işveren, sendikaya üye olan işçileri işten attı. İşçilerin bir kısmı sendikadan istifa ederek yeniden çalışmaya başladı. 128 işçi ise işe dönemedi.

Sendikanın girişimiyle bu işçilerden sadece 12'si işe iade davası açtı. Diğer işçiler dava açmaktan kaçındı. İşe iade davası açan işçiler, 12 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminat kazandı. 2012 yılında, Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çıkartıldı. Sendikal tazminat davasının işe iade davasıyla birlikte açılma koşulu kaldırıldı. Yeni yasada, mahkemelerin "işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın" sendikal tazminata karar verebilmesi öngörüldü.

ÜÇ YIL SONRA DAVA AÇTILAR

12 arkadaşlarının davayı kazandığını öğrenen diğer işçiler, "Keşke biz de dava açsaydık" deyince, Öz İplik İş Sendikası devreye girdi. Sendika Avukatı, ilk başta dava açmayan işçiler adına, yasa değişikliğinin ardından sendikal tazminat talebiyle açtıkları davayı kazandıklarını ve her birine 12 aylık brüt ücretleri tutarında tazminat ödenmeye başlandığını belirtti. Sendikal tazminatta gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi dışındaki brüt ücret üzerinden ödeme yapılıyor.

77 KEZ 5 AY HAPİS CEZASI

Sendika avukatı ayrıca işveren hakkında, işçileri sendika üyeliği nedeniyle işten attığı gerekçesiyle 128 işçi adına ceza davası açtı. Bunların 51'i dava aşamasında şikayetlerini geri çekti. Adıyaman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, beş yıllık yargılama sonucu verdiği kararında, 77 işçinin "Sendikal haklarını kullanmasını engelleme" suçundan işvereni 77 kez 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra cezalarda 6'da 1 oranında indirim yaparak, 77 kez 5 ay hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, cezanın 2 yıldan az olması ve işveren hakkında daha önce 3 yıldan fazla hapis cezası olmamasını dikkate alarak, cezanın ertelenmesine hükmetti. Bölge idare mahkemesinden de aynı yönde karar çıkarsa, işveren 5 yıl içinde herhangi bir suç işlerse, hapis cezasını çekmek zorunda kalacak.

İŞE İADE DAVASI BİR AY İÇİNDE AÇILMALI

Sendikal nedenle iş akdi işverence feshedilen işçinin, bir ay içinde işe iade davası açması gerekiyor. Normalde işe iade davası açabilmek için iş yerinde en az 30 kişinin çalışması ve 6 ay kıdemin bulunması şartı aranıyor. Sendikal nedenle işten atılan işçiler için de bu hüküm uygulanıyordu. Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılında verdiği iptal kararıyla, sendikal nedenle işten atılanlarda bu şart kaldırıldı.

ZAMAN AŞIMI 5 YILA İNDİ

Sendikal tazminatta daha önce 10 yıllık zaman aşımı uygulanıyordu. Geçen yıl ekim ayında yapılan yasa değişikliğiyle iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm tazminatlarda zaman aşımı süresi 5 yıla indirildi. Zaman aşımı süresi, fesih tarihinden itibaren başlıyor.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 7,170 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahmut Arslan: Sendikacılık risk alma işidir
29 Temmuz 2018 16:17		 TTB'den 'sağlıkta şiddet' açıklaması
29 Temmuz 2018 09:25
Metin Memiş: Kimse bizim duruşumuzu sorgulamasın
28 Temmuz 2018 15:59		 ESDER: AVM ile zincir marketler kurban piyasasına girmesin!
28 Temmuz 2018 11:45
TESK'ten 'Ar-Ge bütçesi artırılsın' talebi
28 Temmuz 2018 11:29		 ABD'li Papaz için verilen ev hapsi kararına itiraz
27 Temmuz 2018 11:55
TESK'ten borç yapılandırmasında ek süre talebi
27 Temmuz 2018 11:27		 TESK'ten beyaz eşyada ÖTV indirimi talebi
26 Temmuz 2018 10:16
Bakan Ziya Selçuk, Eğitim Sen temsilcileriyle görüştü
25 Temmuz 2018 14:55		 TESK'ten AVM'lere yönelik tatil çağrısı
25 Temmuz 2018 10:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
Çalışmada, müfettiş yardımcılarının yeni umudu Zehra Zümrüt Selçuk!
Kırgız Türkleri'nin ilk subayları TSK'ya katıldı
General açığı nedeniyle terfi sürprizleri bekleniyor
Sendikalı işçiyi atan patrona hapis
Genç kızlara Adnan Oktar bizzat tuzak kurmuş
MEB'den yeni kurs programları
MEB'den yönerge değişikliği hakkında açıklamalar
TBMM Başkanı Yıldırım'dan Köylü'ye 'geçmiş olsun' telefonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fotoğraf 5
filmde önce kel ve şişmanların ölmesi 3
ulaşgkc 8
simitsiz susam 1
4 büyük melek 2
rezene 1
kitap hediyesi 5
yazarların şu an dinlediği şarkı 6
Semt pazarı 2
ev yemekleri 1
SON İLANLAR
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam