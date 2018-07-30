Tofaş'tan daralmaya rağmen rekor gelir

Bu sene 50'nci yılını kutlayan Tofaş, 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. 2018 Ocak-Haziran döneminde şirket, net gelirini de arttırdı. İhracattaki yüzde 8.5, üretimde yüzde 12 ve iç pazarda yerli satışlarında ilk 6 ayda yüzde 18 daralan Tofaş, aynı dönemde net gelirini yüzde 10 oranında artırarak 9.5 milyar liraya çıkardı. Tofaş'ın konsolide net karı da yüzde 21 artarak 693 milyon liraya ulaştı. Otomotiv sanayisinin öncü kuruluşu Tofaş, bu sonuçlar doğrultusunda, tüm zamanların en yüksek altı aylık finansal değerlerine ulaşmış oldu. 2014'e baktığımızda ise şirketin toplam cirosu 7.4 milyar lira idi. Egea projesi sonrasında 2017'nin ilk 6 ayında bu rakam 8.6 milyarı buldu. Tofaş ilk altı aylık dönemde 175 bin adetlik üretimle Türkiye otomotiv sanayisinin toplam üretiminin yüzde 21'ini gerçekleştirdi. Toplam üretimin 84 bin adedini Fiat Egea oluşturdu. İlk yarıyılda ürettiği araçların 140 bin adedini ihraç eden Tofaş, toplam Türkiye ihracatının da yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdi. Yılın altı aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu "Tofaş olarak, 50. yılımızı kutladığımız 2018 yılına güçlü bir giriş yaptık. Bu yıl da sene başında ortaya koyduğumuz hedeflere paralel bir şekilde, önemli üretim ve ihracat adetlerine ulaşarak ülkemiz otomotiv sanayisinin üretim ve ihracatının yaklaşık 5'te 1'ini gerçekleştirme başarısını gösterdik. İlk 6 ayda yarattığımız dış ticaret fazlası 713 milyon dolara ulaştı. Ar-Ge, üretim ve ihracat faaliyetlerimiz, sağladığımız dış ticaret fazlası ve istihdam ile ülke ekonomisine değer yaratmayı sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. Yılın ilk yarısında iç pazarda 40.5 bin adet perakende satışı gerçekleştirdiklerini belirten Eroldu, "İç pazarda hissedilen daralmaya rağmen temsil etmekte olduğumuz markalarla pazar payımız, beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 11.5 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Fiat Egea tek başına yüzde 6.6 pazar payı ile başarılı performansını devam ettirdi" dedi.

İKİNCİ YARIDA İHRACAT GAZLAYACAK

Cengiz Eroldu "Geçtiğimiz ilk çeyrekte Egea Hatchback ve Station Wagon modellerinin yurtdışı pazarlardaki lansmanlarının yarattığı baz etkisi ve bu yıl iç pazardaki daralma paralelinde üretim ve ihracat rakamlarımız, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla üretimde yüzde 11.9, ihracatta ise yüzde 8.9 altında gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında pazarın daha hareketli olacağını öngörüyoruz. Türkiye otomotiv endüstrisinin en güçlü firmalarından birisi olarak ülkemize yatırım yapmaya, sanayimizi ileriye taşımaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Başarımızın sürdürülebilirliği için Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ALİ YILDIRIM