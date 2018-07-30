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Yapılandırmada son gün yarın

Kamuya yönelik borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların yarın mesai saati bitimine kadar başvurması gerekiyor. Başvurular e-devlet üzerinden de gerçekleşiyor. Vergi dairelerine ödemeler ise eylülde yapılacak
30 Temmuz 2018 08:45
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Yapılandırmada son gün yarın

Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin yarın mesai bitimine kadar müracaatı gerekiyor. Son başvuru gününün 31 Temmuz Salı olduğu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son gün beklemeden başvurması önem taşıyor.

ÖDEMELER EYLÜLDE

Vergi dairelerine ödemeler eylül ayında. Yeniden yapılandırmaya başvurular devam ederken, vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını "www.gib.gov.tr"den ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

CEZAİ BORÇLARA AF YOLU

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek. Vadesi 31 Aralık 2013'ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar ise başvuru aranmadan silinecek.
Anadolu Ajansı
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