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Karayollarında durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fethiye-Söğüt-Antalya yolunun 0 ila 59'uncu kilometrelerinde sathi kaplama yenileme çalışmaları devam ediyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12'nci kilometrelerinde köprülü kavşak ve BSK yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 41'inci kilometresinde (Çayeli Kesmetaş mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten gerçekleştiriliyor.
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