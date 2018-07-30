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Petrol fiyatları taşımacılığı vuracak, sefer sayıları azaltılabilir
Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin, en büyük maliyet kalemi yakıt olan taşımacılara büyük darbe vurduğu, havayolu şirketlerinin sefer sayılarını azaltabileceği belirtildi
benzin, motorin
Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, yakıt maliyeti yüzde 30'a yakın
artan birçok şirket kış seferlerinin sayısını azaltmaya hazırlanıyor. Bilet
fiyatlarına zam da şirketlerin gündeminde. Kara ve deniz taşımacılığında da
benzer durum yaşanıyor. Nakliyecilerin yakıt maliyeti yüzde 40 artarken, armatörler
de gemilerin günlük gelirlerinde yüzde 20'ye yakın kayıp yaşıyor.
ATLASGLOBAL: MALİYETİMİZ YÜZDE 45'E YAKLAŞTI
Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, özellikle iç hatlarda en büyük maliyet kalemlerinin akaryakıt olduğuna dikkat çekerek, maliyet artışının kış aylarında sektörde büyük sıkıntı yaratacağını, seferlerde azalmaya neden olabileceğini dile getirdi. Bu artışın fiyatlara yansımasının ise 2019'un yazından önce gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten Ersoy, "Fiyatlarındaki artışla özellikle iç hatta yüzde 35 olan yakıt maliyetimiz yüzde 45'e yaklaştı. Dövizin artması da sektörü çok olumsuz etkiledi. Çünkü gelirimiz TL, gider ise döviz. Ekonomi sınıfında şu anda tavan fiyat 358 TL olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla fiyata bir şey yapamayız. Ama asıl sorun kışın olacak. Başlangıç ve tavan arasındaki makas iyice açılacak. Seferler azalabilir. Bu maliyet artışını ancak 2019'un yaz ayında fiyata yansıtabiliriz. Kışın zaten işler düşük oluyor. Dış hatlarda ise maliyet yüzde 7'ye yakın arttı" dedi.
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de petrol fiyatları ve dolardaki artışın özellikle TL ile fiyatlanan yurtiçi maliyetleri önemli oranda artırdığına dikkat çekerek, "Henüz bu artışlar fiyatlarımıza yansımadı. Fiyatlarımıza en son artış, geçen sene ocak ayı sonunda yapılmış ve aynı yıl nisan ayında uygulamaya alınmıştı. Önümüzdeki dönemlerde bu konuda bir değişiklik beklenebilir" dedi.
'EKONOMİK ZORLUKLAR DAHA DA AĞIRLAŞIYOR'
Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, sektörün ana gider kaleminin akaryakıt maliyetleri olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Armatörlerin yakıttaki artış nedeniyle büyük baskı altında olduğunu, günlük gemi gelirlerinde yüzde 20'ye yakın kayıp yaşadığını belirten İstanbul Navlun Endeksi (ISTFIX) uzmanı Engin Koçak da şu değerlendirmeyi yaptı:
"Gemi yakıt fiyatları fuel-oil cinsinde yüzde 42, en ince yakıtta ise yüzde 38 ila 40 yukarıda. 2017 Haziran ortası fiyatlarına kıyasla ise fark yüzde 50 civarında. ISTFIX'in geçen seneki seviyelerine göre yüzde 5 yukarıda olduğu görülüyor. Şu anda ton başına navlunların da yakıtla beraber yukarı gittiğini söyleyebilsek de yakıt fiyatları arttığında navlunlarda ve gemi gelirlerinde de göreceli bir artış beklendiği için şu anda armatörün yakıt fiyatlarının ciddi baskısı altında kaldığı ortada. Armatörlerin kiracılara durumu izah etmekte zorlandığı, mevsimsel ton başı navlun düşüşleriyle yakıttaki yükselişlerin eş zamanlı olmasıyla da çoğu zaman kendini koruyamadığı bir gerçek. Bir de kiracıların kur farklarından ötürü ticaret yapamaması da eklenince çok zor bir bahar dönemi geride kaldı. Denizde yakıt yüzde 21-22'lik bir zorluk çıkarıyor" dedi.
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