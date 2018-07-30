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17 il sabırsızlıkla bekliyor, 3 ay içinde başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde AK Parti'nin Seçim Beyannamesi Toplantısında duyurduğu 'Millet Bahçeleri Projesi' yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor
30 Temmuz 2018 10:04
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17 il sabırsızlıkla bekliyor, 3 ay içinde başlıyor

İstanbul Atatürk Havalimanı'nın arazisine yapılacak ve dünyanın 3'üncü en büyük bahçesi olacak olan Millet Bahçesi Projesi'ne talep her geçen gün artıyor. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Millet Bahçeleri Projesi'nin detaylarını şu şekilde anlattı:

"Millet Bahçeleri Projesi, şehirlerdeki stat durumunda bulunan alanların aslında tekrar şehirlilere sunulmasını amaçlıyor. Şehirlerimiz açısından önemli bir proje. İnsanların bir arada vakit geçirebileceği, birtakım etkinliklerin düzenlenebileceği, aynı zamanda şehrin akciğerleri olarak adlandırılabileceğimiz yeni yeşil alanlara ulaşmak anlamını da taşıyor. Türkiye'de bu proje ile birlikte iller belirlendi. Şehirlerin de sayısı git gide artıyor, çünkü bütün şehirlerin böyle bir talebi olmaya başladı.

14 STADYUM ALANI DÖNÜŞECEK

Şehirlerden stat alanı yoksa bile 'Farklı bir alanımız var, biz orayı da millet bahçesi yapmak istiyoruz' diyenler var. Bu anlamda müthiş bir istek ve talep olduğunu görüyoruz. Sayı her geçen gün artıyor. Şuanda 17 ilde 31 millet bahçesinin yapılması hedefleniyor. Millet bahçeleri ile birlikte şehirlerimizin çehresi de değişecek. Yaklaşık 3 ay içerisinde stadyumdan millet bahçesine dönüştürmek üzere projelere başlanacak. İstanbul Atatürk Havalimanı gibi İstanbul Esenler, Elazığ Millet bahçesi, Ankara AKM, Ankara Gölbaşı, Konya, İstanbul Zeytinburnu, Samsun gibi birçok şehrimizde çalışmalara en kısa zamanda başlanacak.

Bazı şehirlerin de başlayan projeleri var. 'Biz bunu millet bahçesi olarak düşünmüştük' diyen iller de var. Oralarda belki süreç biraz daha hızlı ilerleyebilir.

Biz istiyoruz ki Millet Bahçeleri çok nitelikli alanlar olsun. Biz dünyada 3'üncü en büyük millet bahçesi Atatürk Havalimanının dönüşmesiyle yapacağız. Biri Rusya'da, biri ABD'de ve inşallah 3'üncüsü Türkiye'de olacak. Bu anlamda prestijimizi artırmamızda çok önemli bir adım. Yerli ve milli anlayışımız bir bahçede nasıl sergilenebiliyorsa o anlamda da çaba gösterilecek. Bu manada nitelikli projeler çıkacağına inanıyorum. Yaklaşık 3,5 milyar lira gibi bir maliyeti olacak. Anadolu'nun farklı şehirlerinde belli aşamaya gelmiş bahçeler var. 'Biz bundan sonra burayı millet bahçesi olarak devam edelim' diyenler de var. Anadolu'da bu tarz projeler ilk olacak. Eskiden bu tür büyük işler İstanbul gibi büyük illerdi yapılırdı. Bugün görüyoruz ki, büyükşehirlerde ne yapılıyorsa Anadolu'da da aynısı yapılıyor. Gönül ister ki bütün şehirlerimizde millet bahçeleri olsun.

"Millet bahçesi daha yeni bir kavram" diyen Karaaslan şunları söyledi: Alışılmış park anlayışı gibi olmayacak. Zaten olsaydı adı 'park' olurdu. Biz 'bahçe' derken aslında yeşil bir alan anlıyoruz.

Şehre katacağı en büyük doku bu yeşil alan olacak. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız adını 'park' olarak adlandırmadı. İnsanları oraya çekecek farklı aktivitelerin de olması lazım. Özellikle çocukların, ailelerin farklı bir organizasyon içinde olduğu bir yer olacak. Kimi zaman açık hava konserlerinin olduğu, açık hava sinemalarının yapıldığı, çocukların özgürce top oynayabildiği, yürüyüşlerin ve spor aktivitelerinin yapıldığı bir yaşam alanı olacak. Çocukların kimi zaman derslerini burada yapabileceği alanlar olacak. İçinde göletler olabilir. Burada peyzaj mimarlara büyük görevler düşecek. Millete ait bahçeler olacak. Bütün bahçeler engelsiz olacak. Çevre dostu uygulamalar olacak. Belki aydınlatması güneş enerjisiyle olacak. Sulama sistemleri atık sularla birlikte tekrar şekillenecek.

Stadyumdan millet bahçesine dönüştürülmesi öngörülen yerler şöyle: "Adana 5 Ocak Stadyumu, Batman 16 Mayıs Stadı, Diyarbakır Atatürk Stadı, Eskişehir Atatürk Stadı, Gaziantep Kamil Ocak Stadı, Giresun Atatürk Stadı, Hatay Antakya Atatürk Stadı, Malatya İnönü Stadı, Mersin Tevvik Sırrı Gür Stadı, Sakarya Atatürk Stadı, Samsun 19 Mayıs Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Trabzon Akçaabat Fatih Stadı ve Trabzon Avni Aker Stadı."
Milliyet
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