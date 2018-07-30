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İstinat duvarı çöktü, 2 otomobil, 1 kamyon yuvarlandı
Duvarın çökmesiyle oluşan çukura araçlar düştü
Ümraniye'de bir inşaatın perde duvarı çökünce bazı araçlar da çukura düştü.
Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde devam eden inşaatın perde duvarı çöktü.
Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda bulunan park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı.
İnşaatın temeli için açılan çukurun 20 metre derinliğinde olduğu öğrenildi.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
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