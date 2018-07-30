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Hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
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