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İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 2,95, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,04 arttı
30 Temmuz 2018 10:29
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İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, mayısta nisan ayına göre yüzde 2,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,04 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,04 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 4,01, işçilik endeksinde yüzde 0,58 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 26,58, işçilik endeksi yüzde 15,63 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,84 artış yaşandı. Mayısta nisan ayına göre, malzeme endeksi yüzde 3,57, işçilik endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 24,98, işçilik endeksi yüzde 15,46 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,06, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 27,04 artış kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,38, işçilik endeksi yüzde 0,77 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 31,74, işçilik endeksi yüzde 16,28 arttı.
Anadolu Ajansı
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