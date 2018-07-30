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Liselere öğrenci yerleştirme sonuçları açıklandı

Liselere öğrenci yerleştirme (LGS) sonuçları açıklandı
30 Temmuz 2018 10:32
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Liselere öğrenci yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, liseye girişte yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara http://www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye yerleştirilirken, yerel yerleştirme ile 798 bin 926 adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci okullara yerleştirildi.

Lise geçişte TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi ilk kez bu yıl uygulanmıştı.

Öğrencilerin yüzde 15'i İmam Hatip liselerine yerleştirildi.

Öğrencilerin yüzde 15'i imam hatiplere yerleşti
Memurlar.Net
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