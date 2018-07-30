|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Liselere öğrenci yerleştirme sonuçları açıklandı
Liselere öğrenci yerleştirme (LGS) sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, liseye girişte yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama
Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara http://www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye yerleştirilirken, yerel yerleştirme ile 798 bin 926 adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci okullara yerleştirildi.
Lise geçişte TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi ilk kez bu yıl uygulanmıştı.
Öğrencilerin yüzde 15'i İmam Hatip liselerine yerleştirildi.Öğrencilerin yüzde 15'i imam hatiplere yerleşti
Bu haber 25,784 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI