Liseye geçişte, il milli eğitim müdürleri, Bakan Selçuk'un talimatını dinlemedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un şu an karşı karşıya kaldığı en önemli sorun liseye geçiş sistemi.

Bakan Ziya Selçuk, 20 Temmuz'da bizzat kendi imzasıyla 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi bir yazı yazdı.

Yazı; liseye geçiş sistemine göre yerel yerleştirmede öğrenciler açıkta kalmasın, açık liseye mahkum olmasınlar diye kontenjan arttırılması, ihtiyaca daha doğrusu talebe göre meslek liseleri yada imam hatip liselerinin Anadolu liselerine dönüştürülmesi, bunun için de müfettişlere rapor düzenletilmesi şeklinde içeriğe sahip.

20 Temmuz'da yazılan yazı ile ilgili 27 Temmuz'a kadar bilgi, rapor istendi. Ama bugüne kadar kılını kıpırdatan yok desek yeridir.

İŞTE O RESMİ YAZI

Maksut Balmuk