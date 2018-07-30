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Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Kütahya'da elektrik akımına kapılan çiftçi, hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Alayunt Mahallesi'nde çiftçilik yapan 57 yaşındaki İsmail Kılavuz, bahçesinde su hattı çalışması yaptığı sırada demir su borusunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kılavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Kılavuz'un cesedi, DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. (EFE)
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