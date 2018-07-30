1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü tefsir hocası Mustafa Öztürk hastalığı için dua istedi

Son dönemde Kur'an tefsirine yönelik farklı bakış açısıyla dikkat çeken Mustafa Öztürk, Karar Gazetesinde yayımlanan yazısı içim bir açıklama yaptı.
30 Temmuz 2018 11:06
Yazdır
Ünlü tefsir hocası Mustafa Öztürk hastalığı için dua istedi

Son dönemde Kur'an tefsirine yönelik farklı bakış açısıyla dikkat çeken Mustafa Öztürk, Karar Gazetesindeki son yazısında ölümü ve Hiç'liğe dair dikkat çeken bir yazı kaleme almıştı. Öztürk bu yazısıyla artık ölümü arzuladığını ima etmişti.

Mustafa Öztürk yazısıyla ilgili olarak sosyal medya'dan bir açıklama yayımladı. Memurlar.net olarak bu açıklamayı yayımlıyoruz.

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK'ün, kendi sağlık durumu ve kaleme aldığı son yazısına dair açıklaması:
~~~
Bizi Seven, Şifamız için Yüce Mevla'ya Dua Eden Değerli Kardeşlerime Minnet ve Şükran Duygusuyla

Bugün Karar Gazetesi'nde yayımlanan "Ölümün Yüzü Her Zaman Soğuk mudur?" başlıklı yazımda da hissedilen çökmüş ruh halim bir yıldan beridir hiç ama hiç uyku yüzü görmemiş olmamın kaçınılmaz neticesi, yakın geçmişte muhtemelen yanlışlıkla uyku apnesi teşhisi konulan ama bugün itibariyle ruhsal çöküntü ve tükenmişlik olduğu anlaşılan bir haldir. Bugün bu şekilde çökmüş, takati tükenmiş, dünyadan ve hayattan bezmiş halde olmam, başta çocukluk yıllarından beri yaşadığım çok derin travmaların yanı sıra akademik dünyada uzun yıllar emek ve değer verdiğim bazı insanların tuhaf hoyratlık ve nobranlıkları, son dönemde bazı dini yapıların acımasız iftiraları/saldırıları ve bütün bunların yanında birçok kronik hastalığımın yıpratmışlıkları ile ilgilidir ya da bütün bunların toplam semeresidir.

Bugün itibariyle hayattaki tek tutamağım -yeminle söylüyorum- tefsir çalışmasının başına oturup yazmaya başladığım anlardır. Merhum Elmalılı'nın da tefsiri yazdığı zamanlarda namaz kalkıp niyet ettiğinde hangi namaza niyet ettiğini dahi şaşırdığı anlatılır. Kur'an tefsiriyle meşguliyet işte böyle bir tutku, kendinden geçme hali ve sanki bir şifadır. Ama bugünlerde kullandığım ağır ilaçların verdiği uyuşukluk ve uyku hali yüzünden tefsir çalışmam maalesef sık sık kesintiye uğruyor. Çünkü sürekli olarak göz kapaklarım hep kapanmak istiyor. Allah izin verdiği takdirde, sözüm hala söz, bu çalışmamı ömrüm vefa ettiği sürece tamamlamak için sonuna kadar didinip çalışacağım. Çünkü her şeyden önce yazdıklarımı geriye dönüp okudukça herkesten önce ben mutluluk duyuyorum. Sanki Rabbimin de bundan razı olduğunu, olacağını hissediyorum.

Canım kardeşlerim, bugün itibariyle sağlığım iyi durumda değil; ama en azından bunun farkındayım; hastalığımla baş etmeye çalışıyorum. Hekimlerimin tavsiyelerine birebir uymaya çalışıyorum. Bütün bunlar bir yana, bugüne değin ilk bakışta kötü görünen her ne yaşadımsa, yaşadığım hemen her şeye hep hayırlı tarafından bakmaya çalıştım. Ben gençlik çağlarımda profesyonellik aşamasında futbolla da az çok meşgul oldum, o yıllarda ne bir satır okur ne de yazardım. Babam yıllar boyu, "Oğlum ilahiyat ilmi tahsil etsin, Allah'ın kelamına hizmet etsin" diye dua ederdi ama o yıllarda bu duanın bende tecelli etmesi pek mümkün görünmezdi. Derken, günün birinde ansızın crohn denilen hastalık yakama yapışıverdi ve çok kısa bir süre içinde beden gücümün çoğunu benden aldı gitti. O gün büyük bir musibet gibi görünen bu hastalık döndü dolaştı beni bedenimle değil, zihnimle yaşamaya sevk etti. İşte belki de o hastalık vesilesiyle Kur'an hizmetkarı olma yoluna girdim.

Kur'an ve tefsir alanındaki görüşlerim ve yorumlarımda isabetsiz görülecek, eleştirilecek birçok husus bulunabilir; ama unutmayın ki en nihayet ben de hata ile malul bir insan evladıyım. Ama Kur'an'la meşguliyet tutkum bugün doğru olduğuna inandığım muhtemel yanlışlarımı, isabetsiz görüş ve yorumlarımı bir gün bana tashih ve telafi ettirir, umudundayım. Kendi ismimden şüpheye düşebilirim; fakat Allah'a karşı özümün, Kur'an'a karşı niyetimin doğruluğundan şüpheye düşmem. En büyük güvencem de budur zaten.

Bugün içinde bulunduğum sıkıntılı hal, belki de ilerleyen zamanlarda beni daha kötü durumlara doğru sürükleyecek bir gidişata Cenab-ı Hakk'ın, "Burada dur" diyen bir rahmet ve şefkati, belki Kur'an'a hizmet çabamın bir mükafatı, belki de "Kulum Mustafa, işte burası köprüden önce son çıkış" der gibi bir ilahi necat vesilesidir.

Hasılı kelam, sevgili kardeşlerim, endişelenmeyin, ben bugün itibariyle intihar ve ölümü bal şerbeti içmek gibi algılayan bir duygu durum bozukluğu içinde olsam da şayet Cenab-ı Hak bize ömür verip kendi kelamına dair çalışmamı tamamına erdirmemi murat etmişse, işte o zaman akan sular durur, olması gereken mutlaka olur ve şimdi ruhu çökmüş, takati tükenmiş haldeki Mustafa belki de çok yakın bir zamanda yeniden canla başla iş başına koyulur. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler.

En başta bizi vicahen görmedikleri halde gıyaben sevmiş, şifamız için Yüce Mevla'ya bütün içtenlikleriyle dua etmiş tüm kardeşlerimiz olmak üzere güzel dilekleri ve dualarıyla bizi yad eden diğer bütün sevenlerimiz ve okurlarımıza can-ı gönülden sonsuz teşekkürler ediyorum. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun, hepinizi tüm hayırlı muratlarınıza kavuştursun.

Sizleri çok seven kardeşiniz Mustafa ÖZTÜRK

28 Temmuz 2018
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,932 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hırsızlar heykelin direnmeyeceğini biliyor
30 Temmuz 2018 11:56		 Antalya eski Belediye Başkanı Akaydın'ın acı günü
30 Temmuz 2018 11:27
17 il sabırsızlıkla bekliyor, 3 ay içinde başlıyor
30 Temmuz 2018 10:04		 Karayollarında durum
30 Temmuz 2018 09:21
Atlara yapılan 'çalışma' eziyeti vicdanları sızlatıyor
30 Temmuz 2018 08:00		 İç Ege ve Göller Bölgesi'nde sıcaklık azalacak
30 Temmuz 2018 06:30
Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar
30 Temmuz 2018 02:35		 TBMM Başkanı Yıldırım'dan Köylü'ye 'geçmiş olsun' telefonu
30 Temmuz 2018 00:11
Kütahya'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
29 Temmuz 2018 23:53		 Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu
29 Temmuz 2018 22:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
06:20 - İhraç düzenlemelerinin ayrıntıları 2
AYM: Talimat sonrası para, kuvvetli delil
10:32 - Liselere öğrenci yerleştirme sonuçları açıklandı
Çalışmada, müfettiş yardımcılarının yeni umudu Zehra Zümrüt Selçuk!
10:34 - Liseye geçişte, il milli eğitim müdürleri, Bakan Selçuk'un talimatını dinlemedi
Beraat eden personele dair OHAL Komisyonu kararı
11:10 - Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti
Daire Başkanlığına atanma şartları zorlaştırıldı
11:18 - Meral Akşener'i dönmeye ikna eden cümle
General açığı nedeniyle terfi sürprizleri bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 3
günaydın sözlük 4
Yay burcu kadını 7
parasız yaşamak 4
2 iphone 1 bedelli 2
viski 1
Kadı kızı 2
Birbirine aşkım diyen kızlar 1
en beğenilen entryler 1
simitsiz susam 1
SON İLANLAR
Afyon Sinanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Sözleşmeli Personel Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam