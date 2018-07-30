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Konya'da inşaat bekçisinin şüpheli ölümü
Bir inşaatın bekçisi, geceleri kaldığı kulübenin önündeki sandalyede ölü bulundu
Merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki bir inşaatta bekçilik yapan Yahya Gökçe (63), geceleri kaldığı kulübenin önündeki sandalyede hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından Gökçe'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
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