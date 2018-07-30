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Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti
Malatya'da, bir polis memuru merkezde tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesinde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti. Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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