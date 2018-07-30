Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından çalışanları için 'akşam okulu'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığı, öğrenen ve öğreten bir kurum haline getirmek için adımlar atmaya başladıklarını belirterek, "Kendini geliştirmek isteyen kurum personeli için iç ve dış uzmanların eğitici olacağı bir akşam okulu uygulamasına başladık. Böylelikle kurumsal hafızayı da diri ve güncel tutmuş olacağız." dedi.

Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar görev yaptığı kurumlarda eğitime özel önem verdiğini, bazı kurumların öğrenen bazı kurumların ise okul gibi öğreten kurumlar olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Öğrenen kurumların gelişip ilerlediğini ifade eden Dönmez, öğreten kurumların ise sektöre insan kaynağı yetiştirdiğini dile getirdi.

Dönmez, Bakanlığı öğrenen ve öğreten bir kurum haline getirmek için gerekli adımları atmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendini geliştirmek isteyen kurum personeli için iç ve dış uzmanların eğitici olacağı bir akşam okulu uygulamasına başladık. Böylelikle kurumsal hafızayı da diri ve güncel tutmuş olacağız. Herhangi bir araç veya gerecin kendisi hiçbir zaman ana amaç değildir. Nobel ödüllü bir iktisatçının dediği gibi, bu araç ve gerecin sağladığı imkanlar ve kazandırdığı kabiliyetler önemlidir. Bakanlığımız personelinin akşam okuluna bir eğitim programı olarak değil, bu süreç içinde kazanacakları yeni kabiliyetlere, değişen dünya bakışına, birbirimizden öğrenerek iç bilgi akışının hızlanmasına, bilgi ve tecrübenin bariyerlerle ayrılarak silolaşmadığı bir çalışma ortamı oluşturmamıza katkı yapacak önemli bir sosyal aktivite olarak yaklaşmasını istiyorum."

Akşam okulunda salı ve perşembe günleri enerji sektörüne yönelik eğitimler verilecek. Özel sektör ve Bakanlıktan alanında yetkin isimlerce verilecek derslere tüm çalışanlar katılabilecek.